聖誕節2022│Pici、The Pizza Project、Pane e Latte節日限定菜式 帶來忘憂的聖誕美味體驗

食客們，預備狂歡吧！又到了跟三五知己在餐桌上歡聚的時節了。無緣出國、留在香港渡過聖誕的人，將會在Pici、The Pizza Project 和 Pane e Latte找到讓你忘憂的美味體驗，在不需要預約的情況下，於一系列慶祝活動和節日限定饗宴中度過佳節。

Pici 佳節期間隆重設計了 Festive Goodies 菜單

12月22至27日期間，於全線香港分店提供Pici在佳節期間隆重設計了 Festive Goodies菜單，揉合了品牌最引以為傲的意粉和家庭式傳統意大利菜餚，為食客提供溫馨而經典的節日味道。十二月限定菜式包括傳統聖誕焗火雞餡水管麵、西西里紅蝦濃汁細麵、裹有蒜香芝士為內餡的燉煮牛小排醬意大利雲吞，以及經典的意式聖誕蛋糕配栗子忌廉。從12月22日起至27日，食客可從限定菜單中挑選以上節日菜式，或與Pici的品嚐菜單互相搭配，為聚餐增加節日氣氛。 若想尋找完整的聖誕氣氛，Pici亦同樣於12月22日至27日期間，為食客提供三道菜的節日晚餐。這份期間限定的菜單，除了上述的Festive Goodies菜式以外，額外添加了以粉紅胡椒和雪莉酒醃製的北歐三文魚薄片及番茄芝士開心果青醬細扁麵，讓三五知己的聚餐更臻圓滿。