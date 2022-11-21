聖誕節2022│Pici、The Pizza Project、Pane e Latte節日限定菜式 帶來忘憂的聖誕美味體驗

食客們，預備狂歡吧！又到了跟三五知己在餐桌上歡聚的時節了。無緣出國、留在香港渡過聖誕的人，將會在Pici、The Pizza Project 和 Pane e Latte找到讓你忘憂的美味體驗，在不需要預約的情況下，於一系列慶祝活動和節日限定饗宴中度過佳節。
Pici佳節期間隆重設計了Festive Goodies菜單
12月22至27日期間，於全線香港分店提供Pici在佳節期間隆重設計了 Festive Goodies菜單，揉合了品牌最引以為傲的意粉和家庭式傳統意大利菜餚，為食客提供溫馨而經典的節日味道。十二月限定菜式包括傳統聖誕焗火雞餡水管麵、西西里紅蝦濃汁細麵、裹有蒜香芝士為內餡的燉煮牛小排醬意大利雲吞，以及經典的意式聖誕蛋糕配栗子忌廉。從12月22日起至27日，食客可從限定菜單中挑選以上節日菜式，或與Pici的品嚐菜單互相搭配，為聚餐增加節日氣氛。 若想尋找完整的聖誕氣氛，Pici亦同樣於12月22日至27日期間，為食客提供三道菜的節日晚餐。這份期間限定的菜單，除了上述的Festive Goodies菜式以外，額外添加了以粉紅胡椒和雪莉酒醃製的北歐三文魚薄片及番茄芝士開心果青醬細扁麵，讓三五知己的聚餐更臻圓滿。
The Pizza Project呈獻一系列聖誕主題的期間限定薄餅
12月1日至31日期間，六點後提供讓The Pizza Project為你提供薄餅店專屬的Festive Goodies菜單，將今個12月變得難以忘懷！以下是一系列以聖誕作為主題的期間限定薄餅—— Rudolph the Red Nosed Reindeer薄餅上佈滿融化的布里芝士（Brie），配上燉萵苣、西班牙辣香腸片和意大利油醋；All I Want For Christmas Is You薄餅則塗上意大利香草番茄醬，上面鋪滿了滿滿的海鮮，像原條龍蝦尾、新鮮海蜆、青口、魷魚等，再配以牛油和香蔥作香氣點綴；而令人垂延三尺的甜品 I Saw Mommy Kissing Santa Claus，其實是注滿花生醬和士多啤梨果醬內餡的意式酥炸麵糰。以上菜式在中環和灣仔店於12月1日至31日期間晚上六點後提供，均可單點或隨套餐加購。
Pane e Latte店面化身冬季魔幻森林迎合聖誕氣氛
12月1日至1月2日期間提供位於赤柱的Pane e Latte本身已經是Instagram打卡熱點，從12月1日起店面更會化身冬季魔幻森林，迎合聖誕氣氛。當食客來到這間位於海邊的意式麵包店，迎面而來的是豪華的花園拱門，以及綴滿金色裝飾和裹上銀妝的雪松木。從跨進門檻的那一刻起，他們便會被各式各樣的聖誕裝飾環繞，並看到高2.7米、掛着Pane e Latte飾品的巨型聖誕樹。這當然是最奪目的節日裝飾之一，但更多驚喜尚待食客發掘！與聖誕裝飾一同迎接節日的，同時亦有Pane e Latte的聖誕限定菜式，包括注滿馬斯卡邦芝士及蜜餞水果內餡的意式聖誕甜甜圈、配以薑味吉士醬的聖誕方形牛角包、配上紅色水果、鮮奶油和覆盆子醬的聖誕班戟，以及店內重點節日菜式，包括包裹著蘑菇、巴馬火腿和牛油酥皮的和牛柳、配以松露薯蓉上碟的威靈頓牛柳。不論你有否到訪過，Pane e Latte勢將成為食客們假日美食清單上的必到餐廳！