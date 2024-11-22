聖誕點可以無大餐！精選特色節日自助餐推介

11月無節慶假期，對打工仔而言可以話相當「煎熬」。不過，倒數一個月，就是普天同慶的聖誕節及除夕。還未計劃好如何與親朋好友慶祝？一於先安排豐富的聖誕大餐，犒賞一下自己的胃！
北角海逸 冬「逸」聖誕饗樂
北角海逸綠怡咖啡廳的自助晚餐帶來多款節日美饌，包括即開生蠔、鱈場蟹腳、凍海蝦、凍蜆等。亦有節日必食的燒火雞胸、法式焗田螺、燒肉眼、寶雲酥焗羊架、紅酒燉牛面頰、煙肉洋蔥焗扇貝、白酒汁燴藍青口、巴斯克燉雞、英式牧羊人批、意式白酒忌廉三文魚及芝士噴泉等。廚師更會即席為客人烹調矜貴菜式香煎鴨肝伴多士、蠔皇冬菇炆花膠、爐端燒及自選配料意粉。甜品方面，包括現場即製法式香橙班戟，帶有濃厚聖誕氣氛的聖誕樹頭蛋糕、巴黎泡芙圈、法式反烤蘋果撻、咖啡千層酥、意大利芝士蛋糕及多款Movenpick雪糕等。廚師更會於指定時段搖鈴，現場供應即製萄式乳豬釀飯及甜品火焰雪山，為溫馨的聖誕節帶來絲絲甜意。
節日自助餐價目、時段及優惠詳情
•聖誕老人將於2024年12月24、25及31日之自助晚餐時段現身與客人見面並送上聖誕祝福
•於2024年12月15日或之前到網上商店預訂尊享高達75折優惠
訂座或查詢：北角海逸酒店 綠怡咖啡廳
電話：2185 2155
地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓 (港鐵鰂魚涌站C出口)
城景國際 海鮮薈萃．聖誕自助晚餐
城景國際City Café於普天同慶的12月呈獻「海鮮薈萃．聖誕自助晚餐」，無限供應10多款冷盤海鮮及刺身，包括空運生蠔、凍蝦、布朗蟹、雪花蟹腳、鮮蜆、藍青口、日式刺身等。其他不容錯過的節慶美饌包括堂煎法國鴨肝、燒美國牛肉眼、低溫燒火雞、西班牙龍蝦海鮮飯、三杯龍蝦海螺花茹雞煲、龍蝦蟹肉燉蛋、炸日本生蠔配百香果爆爆珠咯嗲杯、西班牙式煮香草龍蝦仔等。每位客人更可獲贈「西班牙麼利野菌焗龍蝦」一客，更有現場即製阿拉斯加火焰雪山，為大家帶來滋味滿載的聖誕假期。此外，City Café12月起亦推出聖誕自助午餐及除夕宵夜自助晚餐，陪大家歡度佳節，於指定日子更享有生日優惠，為2024年帶來滋味豐盛的結尾。
節日自助餐價目、時段及優惠詳情
• 於2024年12月15日或之前到預訂尊享額外95折優惠，生日客人更可獲贈生日蛋糕半磅。
訂座或查詢：城景國際 City Café
電話：(852) 2783 3287 / WhatsApp：(852) 5723 3083
地 址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 (港鐵油麻地站A2出口)