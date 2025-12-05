聖誕禮物推介｜交換禮物｜抽獎禮物｜踏入12月，總有大大小小的派對聚會，今次介紹一系實用又有心思的禮物，無論是同事、親友都總會啱用！禮物價值在$300內，預算不多亦能無痛入手。
聖誕交換禮物推介｜Caudalie節日煥膚救星便攜套裝
100%天然純素配方的精華爽膚水「皇后水」，養膚同時定妝；緊緻毛孔、掃走暗黃倦容，更能全日控油抗菌，有助提升貼妝力。配合排毒面膜，能秒速吸走多餘油脂，清除毛孔內的雜質、污垢、毒素，淨化同時緊緻毛孔，令膚色更均勻明亮，顯著改善膚質。迷你裝方便攜帶，適合於佳節旅遊。
• 葡萄籽活性爽膚水30ml
• 速效抗倦排毒面膜 15ml
聖誕交換禮物推介｜Ommi Care 花漾足浴養生套裝5.0
不少上班族都要長時間站立，加上日常工作壓力，收工絕對要舒緩。「花漾足浴養生套裝5.0」集浸足、熏蒸及芳療於一身，在家都可以做足浴。套裝內有天然喜馬拉雅精油浴鹽配上乾花，浸泡雙腳同時熏蒸膝蓋，深層放鬆疲憊雙腿，同時改善手腳冰冷、促進循環，釋放雙腿在長時間站立後的壓力，同時幫助入睡與提升睡眠質素。都能在家中輕鬆完成。(Log-On獨家發售)
聖誕交換禮物推介｜Ommi Care 智能恆溫肩頸發熱圍巾2.0
第二代發熱圍巾全新升級，石墨烯材質只需5秒加熱，加上遠紅外綫深層滲透，比一般發熱體更有效放鬆肌肉。暖流自後頸蔓延至全身，舒緩肩頸僵硬與寒涼不適，熱敷整個頸椎及大椎穴，促進血液循環，預防及舒緩頸椎疲勞及酸痛，改善富貴包及五十肩。智能恆溫技術，每15分鐘自動降溫5℃至45℃後恒溫，用得舒適又安心。95g超輕設計加上柔軟絨面材質，讓保暖同時更具質感。除了自用，亦非常適合送給長輩、另一半或經常肩頸疲勞的朋友。(Log-On及官網有售)
聖誕交換禮物推介｜JELLYCAT Original Jolly Gingerbread Ruby公仔
近年大熱的JELLYCAT推出多款聖誕主題的毛絨玩具，除了經典的兔子之外，亦有薑餅人款式。(連卡佛有售)
聖誕交換禮物推介｜Pret A Manger聖誕特別版Coffee & Bakery Pass咖啡卡
Pret A Manger 推出聖誕節特別版「Coffee & Bakery Pass」咖啡卡，由即日起至明年1月24日發售。咖啡卡只需港幣$188，顧客可憑卡自選10款由咖啡師調製的飲品或烘焙酥點，平均低至港幣$18.8，即可享用品牌招牌單品，更包括節日限定特選和經典酥點。
聖誕交換禮物推介｜BLUE BOTTLE COFFEE RITUAL AROMA INCENSE STICK
Blue Bottle Coffee聯乘香港香氛品牌becandle，推出限量版RITUAL AROMA線香。線香香氣特別呼應Blue Bottle Coffee今季節日單一產地咖啡的豐盈風味，香調層次包括柑橘、肉荳蔻、零陵香豆、日本雪松、檀香，讓咖啡與線香香氣交融，引領大家沉浸於靜謐節奏。
聖誕交換禮物推介｜The Ordinary 全方位護膚套裝
套裝同時照顧臉部及身體，撫平、亮澤臉部和身體肌膚，同時補水。
．Niacinamide 5% Face and Body Emulsion(100毫升)：多用途的配方以原大瓶裝登場，有效減淡臉部和身體的黑斑，打造更均勻膚色。
．Natural Moisturizing Factors + Inulin Body Lotion(100毫升)：適合所有肌膚類型，質地輕盈的身體保濕乳霜，讓肌膚於洗澡後都能保持濕潤。乳液質地的配方提供即時和全日補水，單次使用亦能強化皮膚屏障。
．Natural Moisturizing Factors + HA(30毫升)：可供日常使用的保濕乳霜，適合所有肌膚類型使用。有效強化皮膚屏障，同時提供即時和全日補水。
聖誕交換禮物推介｜Cavallini & Co 藝術拼圖
備受全球博物館喜愛的文具品牌Cavallini & Co.，為經典拼圖推出迷你版，應付香港「土地問題」，拼圖包括貓貓、狗狗、聖誕村及雪人等圖案，完成後可作壁掛藝術。(From kapok)