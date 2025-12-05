聖誕禮物推介｜交換禮物｜抽獎禮物｜踏入12月，總有大大小小的派對聚會，今次介紹一系實用又有心思的禮物，無論是同事、親友都總會啱用！禮物價值在$300內，預算不多亦能無痛入手。

聖誕交換禮物推介｜ Caudalie 節日煥膚救星便攜套裝

100%天然純素配方的精華爽膚水「皇后水」，養膚同時定妝；緊緻毛孔、掃走暗黃倦容，更能全日控油抗菌，有助提升貼妝力。配合排毒面膜，能秒速吸走多餘油脂，清除毛孔內的雜質、污垢、毒素，淨化同時緊緻毛孔，令膚色更均勻明亮，顯著改善膚質。迷你裝方便攜帶，適合於佳節旅遊。

• 葡萄籽活性爽膚水30ml

• 速效抗倦排毒面膜 15ml