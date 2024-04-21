散水餅｜Intern、試用期派唔派？不歡而散點派法好？

打工仔到last day，通常都會糾結派與唔派散水餅如何派散水餅的問題。為了好聚好散，小編還是建議在任何情況，還是做好辭職的禮儀，派個散水餅。不過按照不同身份或場面，可以用不同的形式派。
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派餅方式：逐個派、放低再出email提同事自己拎
小編工作過的公司大小企業都有，據經驗所知，所屬的工作部門同事一定會派，最多會派埋其他部門與自己較相熟的同事，而絕不可能派晒俾公司所有同事。
派散水餅的話，一般可以有以下方法：
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逐個派
逐個派適用於與同事關係融洽、有多餘時間人士適用。可以與要好的同事好好道別，亦可在離別的一天逐一感謝過往在工作上幫忙過、教過你的同事。
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放低再出email提同事自取
如在last day做交接工作已分身不暇，或與同事關係不太融洽的打工仔，可選擇將散水餅放在部門工作間的當眼處，然後出個電郵給同事，讓他們知道你當天last day，有買餅請他們吃，讓他們知道在哪裏取就好。
不同身份或情況都可以做好派餅的禮儀
1 Intern
公司intern多為學生，到公司短短工作數月或一個暑假，而且只有低微收入或車馬費，不宜逐個派，建議伙同其他intern一起夾錢買餅派。多人夾的話可以按經常合作的同事人頭數買西餅，如只有兩三個夾，可以考慮買啲禮盒西餅放在工作部門零食收集處，讓大家一起分享。
2 在試用期內走
在試用期走，即工作的時間極短，而與同事間沒有建立太深厚的感情，可以只派給經常有工作往來的同事或只派所屬部門的同事，感謝這段時間大家的幫忙及體諒。
3 與同事關係融洽
過往所見，與同事關係愈融洽，愈會花時間準備散水餅。不妨花多點心思訂別有心意的禮餅，讓曾與你合作的同事們在你離開公司的一天大快朵頤。
4 與同事關係不融洽
與同事關係不洽也有不融洽的派法——我知你不情不願，但當你在職場打滾多年後，你就會明白凡事留一線，日後會較好相見。山水有相逢呀！所以多不情願，也留一盒餅吧。可以選擇買西餅禮盒放在當眼處，讓同事自取便可。
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散水餅的種類，同樣視乎心意和交情
工作多年，見過散水餅的款式多樣。散水餅不一定是餅，全在乎心意。
1 西餅及曲奇
西餅及曲奇是較常見，亦最易買的散水餅。簡單的話，可以在西餅店預訂，曾有離職同事想請其他人食個靚餅，於是早兩星期到某有名的店訂了特製的杯子蛋糕。價錢其實相若，但你完全感受到離職同事對其他人的心意。
2 零食
如果部門內原先已有「零食角」，不妨考慮在離職時為在職同事添置零食，代以散水餅之用。價錢比較易負擔，適合intern用；也適合不太經常與同事往來的人用。
曾有個公司高層在試用期內離職，LAST DAY當天在零食枱放了一個爆谷禮盒，大家都鬆了一口氣，事關這位高層不與同事往來，如要面對面道別，其他同事也不知要說些甚麼。此舉絕對避免了尷尬情況。
3 街頭小食：雞蛋仔、魚蛋、燒賣、串燒
以街頭小吃作為「散水餅」別具心思，但大前提要你在下午茶時段前方便落街買先可以，適合公司規矩較自由的打工仔。很少人能抗拒街頭小吃的，可以買幾種讓同事選擇。好吃的散水餅也會令同事好好記住離職的同事，小編至今仍念念不忘觀塘某檔有名的街鋪即燒串燒的「散水餅」……
4 飲品
不想吃的話，也可以選擇喝。選定一家果汁店或台式飲品店，在午飯前傳紙讓同事下單，再落單，飯後外賣到公司，時間啱啱好，perfect！
散水餅不在乎價錢，最緊要是留下一個好印象，好聚好散，心意最重要！