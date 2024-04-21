散水餅｜Intern、試用期派唔派？不歡而散點派法好？

打工仔到last day，通常都會糾結派與唔派散水餅如何派散水餅的問題。為了好聚好散，小編還是建議在任何情況，還是做好辭職的禮儀，派個散水餅。不過按照不同身份或場面，可以用不同的形式派。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供

派餅方式：逐個派、放低再出email提同事自己拎 小編工作過的公司大小企業都有，據經驗所知，所屬的工作部門同事一定會派，最多會派埋其他部門與自己較相熟的同事，而絕不可能派晒俾公司所有同事。 派散水餅的話，一般可以有以下方法： 逐個派 逐個派適用於與同事關係融洽、有多餘時間人士適用。可以與要好的同事好好道別，亦可在離別的一天逐一感謝過往在工作上幫忙過、教過你的同事。 放低再出email提同事自取 如在last day做交接工作已分身不暇，或與同事關係不太融洽的打工仔，可選擇將散水餅放在部門工作間的當眼處，然後出個電郵給同事，讓他們知道你當天last day，有買餅請他們吃，讓他們知道在哪裏取就好。

不同身份或情況都可以做好派餅的禮儀 1 Intern 公司intern多為學生，到公司短短工作數月或一個暑假，而且只有低微收入或車馬費，不宜逐個派，建議伙同其他intern一起夾錢買餅派。多人夾的話可以按經常合作的同事人頭數買西餅，如只有兩三個夾，可以考慮買啲禮盒西餅放在工作部門零食收集處，讓大家一起分享。 2 在試用期內走 在試用期走，即工作的時間極短，而與同事間沒有建立太深厚的感情，可以只派給經常有工作往來的同事或只派所屬部門的同事，感謝這段時間大家的幫忙及體諒。 3 與同事關係融洽 過往所見，與同事關係愈融洽，愈會花時間準備散水餅。不妨花多點心思訂別有心意的禮餅，讓曾與你合作的同事們在你離開公司的一天大快朵頤。 4 與同事關係不融洽 與同事關係不洽也有不融洽的派法——我知你不情不願，但當你在職場打滾多年後，你就會明白凡事留一線，日後會較好相見。山水有相逢呀！所以多不情願，也留一盒餅吧。可以選擇買西餅禮盒放在當眼處，讓同事自取便可。 假期後唔想返工 可能係假期後症候群？