特倫傳媒調查報告：傳媒工作者堅守崗位　數碼轉型尤為重要

特倫傳媒（Telum Media）近日發表了一份傳媒行業報告，蒐集並分析傳媒工作者對行業的願景與挑戰，約7成人認為過去一年covid-19是最大挑戰，其次則是地緣政治局勢的影響。而在全球不明朗的氣氛陰霾下，亞太區只有8%傳媒人打算轉行，受訪者亦普遍士氣高昂，約一半人對行業前景感到樂觀。
傳媒行業在多因素衝擊下，需更努力經營及轉型，過往依賴廣告維生，唯現今只有一半人認為廣告可作為主要收入來源；約4成人認為Sponsored Content及轉為訂閱制度會成為日益重要的收入來源。
傳媒發展，亦有轉向作影片及Podcast平台的大趨勢，而作為傳播媒介，7成人認為社交媒體平台最重要，緊接其後的是Online Publication（68%），只有8%人認為報紙是重要傳播媒介，數碼化帶來的衝擊對紙媒、印刷的顛覆力明顯已經將傳媒帶進一個嶄新時代了。
如果對傳媒行業有興趣的人，也要留意以下技能：保持有質素新聞的3大關鍵：驗證新聞材料真偽與選輯能力、語言及寫作能力、好奇心。至於所須具備技能也數碼化，兩項約4成受訪者同意的技能是：數碼化相關技巧例如SEO及數據分析，其次才是語言能力及社交媒體知識。
想閱讀完整報告可以瀏覽以下網址：https://www.telummedia.com/public/request/communications-report