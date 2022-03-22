特倫傳媒調查報告：傳媒工作者堅守崗位　數碼轉型尤為重要

特倫傳媒（Telum Media）近日發表了一份傳媒行業報告，蒐集並分析傳媒工作者對行業的願景與挑戰，約7成人認為過去一年covid-19是最大挑戰，其次則是地緣政治局勢的影響。而在全球不明朗的氣氛陰霾下，亞太區只有8%傳媒人打算轉行，受訪者亦普遍士氣高昂，約一半人對行業前景感到樂觀。

傳媒行業在多因素衝擊下，需更努力經營及轉型，過往依賴廣告維生，唯現今只有一半人認為廣告可作為主要收入來源；約4成人認為Sponsored Content及轉為訂閱制度會成為日益重要的收入來源。