自助餐優惠｜澳門新濠影滙自助餐買一送一！人均$141起 任食生蠔/龍蝦/雪蟹腳

澳門自助餐出名又平又好食，今次 Klook 推出澳門新濠影滙自助餐買一送一優惠，適用於9月21日起至12月17日，人均只需$141起！自助晚餐有席切原條黃鰭吞拿魚，可以任食生蠔、龍蝦、雪蟹腳、西冷牛扒、紐西蘭羊架、澳洲豬肋骨、大蝦等。9月20日晚上9點開搶，即睇優惠詳情！
Klook同時推出香港客戶限定的指定信用卡/支付工具專享優惠，PayMe用戶可享高達$130折扣。使用PayMe作單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款時輸入優惠碼：
優惠：即日至10月31日，消費滿$500或以上輸入優惠碼【23PAYME50】，即減$50；
Klook 9週年優惠：由2023年9月8日至9月22日，消費滿港幣800元或以上輸入優惠碼【23PAYME80】，即減$80。
澳門新濠影滙 星滙餐廳自助餐買一送一優惠
【9歲生日祭限定 - 買一送一】自助午餐一位：只需 $282 起 （人均 $141）
優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/5220/?aid=33620
【9歲生日祭限定 - 買一送一】自助晚餐一位：只需 $578 起 （人均 $289）
優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/5220/?aid=33620
限時開賣日期： 9月20日9PM 至 9月26日
適用日期: 9月21日至12月17日
地址：澳門路氹連貫公路 新濠影滙酒店明星滙2樓