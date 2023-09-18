自助餐優惠｜澳門新濠影滙自助餐買一送一！人均$141起 任食生蠔/龍蝦/雪蟹腳

自助餐優惠｜澳門新濠影滙自助餐買一送一！人均$141起

Klook 推出澳門新濠影滙自助餐買一送一優惠

Klook同時推出香港客戶限定的指定信用卡/支付工具專享優惠，PayMe用戶可享高達$130折扣。使用PayMe作單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款時輸入優惠碼：

優惠：即日至10月31日，消費滿$500或以上輸入優惠碼【23PAYME50】，即減$50；

Klook 9週年優惠：由2023年9月8日至9月22日，消費滿港幣800元或以上輸入優惠碼【23PAYME80】，即減$80。