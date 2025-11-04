自助餐推介｜盤點11月必試自助餐 $288起秋季豪華菜單/即開生蠔/買一送一

踏入年底少不了要和家人聚餐慶祝，全港多間酒店自助餐最近都換上秋冬主題菜單，到底哪間最值得去食？下文即為大家盤點全港自助餐優惠，包括生日壽星免費用餐、60歲或以上的長者全年尊享65折、早鳥優惠等，一於相約家人好友去自助餐廳開餐啦！

秋季自助餐推介｜1.城景國際 City Café 蟹鮮蠔饗‧海鮮自助晚餐 城景國際City Café 11月起推出全新「金鮑海膽‧生蠔自助晚餐」，以矜貴鮑魚、鮮甜海膽及生蠔美饌為主角，搭配多款時令海鮮珍饈。除了每晚供應多款冷盤海鮮如空運生蠔、布朗蟹、雪花蟹腳等，更源源送上多款推介美饌如三色焗生蠔、海膽伴刺身帶子三文魚籽杯、法國鴨肝醬伴紅桑子汁、鮑魚絲海膽梅子冷麵、海膽蟹子醬烘大蝦、迷你鮑魚野菌撻等。開放式廚房更無限量供應即切低溫慢燒澳洲和牛、開心果香草燒羊仔鞍等。另無限供應多種口味Häagen-Dazs雪糕，以及無限添飲果汁、紅白餐酒及啤酒，食物款式非常豐富！城景國際官方網頁尊享優惠價，成人淨價$368起，60歲或以上每位僅$288起。 City Café - 金鮑海膽‧生蠔自助晚餐

日期：2025年11月1日至11月30日，晚上6時半至9時半

價錢（原價）：

星期一至四(公眾假期除外)：成人HK$668｜長者HK$598｜小童HK$428

星期五至日及公眾假期：成人HK$708｜長者HK$648｜小童HK$428

秋季自助餐推介｜2.8度海逸酒店 嚐「鮮」珍饌自助晚餐 8度海逸酒店由 2025 年 11 月 23 日至 12 月 14 日推出嚐「鮮」珍饌自助晚餐，多款矜貴及時令食材，美食包括入口鮮甜的即開新鮮生蠔、肉厚味鮮的鱈場蟹腳、新鮮刺身、韓式泡菜湯生滾野生珍珠貝、香煎鴨肝伴黑松露汁等。刺身及壽司區亦會無限提供即點即切的新鮮刺身，包括三文魚、鯛魚、阿根廷紅蝦及各款壽司，熟食則推介韓式泡菜湯珍珠貝、日式蒲燒鰻魚、避風塘軟殼蟹、蒜蓉蒸扇貝、白酒煮大蜆、天多利烤大蝦、鮑魚乾蔥雞煲等。



8度海逸酒店－ 嚐「鮮」珍饌自助晚餐

日期：2025 年 11 月 23 日至 12 月 14 日

eShop 折後價：

星期一至五 ：成人 HK$329 (原價: HK$658) 長者 HK$284 (原價: HK$568) 小童 HK$249 (原價: HK$498)

星期六至日、公眾假期及前夕：成人 HK$369 (原價: HK$738) 長者 HK$334 (原價: HK$668) 小童 HK$299 (原價: HK$598)

秋季自助餐推介｜3. 港島海逸君綽酒店 和牛・黑松露・燕窩晚市自助晚餐 Harbour Grand Café 咖啡廳全新推出和牛・黑松露・燕窩晚市自助晚餐。 清爽的沙律前菜包括和牛沙律配泰式辣椒醬、蝦仁芒果沙律及茴香柑橘薄荷沙律等。主菜方面超豪華，從燉海參及鴨掌到紅酒燴和牛面頰及橙汁燒鴨胸等都有。最後必試精緻甜點，心水推介松露朱古力慕斯蛋糕和燕窩士多啤梨麻糬，以及經典的提拉米蘇及芒果拿破崙。於酒店網上商店訂購自助餐可享高達 5 折優惠。 自助餐禮遇：

•每位賓客可免費無限暢飲的生啤、汽水、咖啡及茶。

•星期三至日及公眾假期晚上 7 時 15 分將呈獻火山排骨表演。

•星期三至五晚上 8 時將呈獻火焰焦糖燉蛋表演。

•星期六、日及公眾假期晚上 8 時將呈獻巨型 Mövenpick 雪糕火焰雪山表演。

•生日之賓客更可免費獲贈士多啤梨甜心蛋糕乙個^。



港島海逸君綽酒店 和牛・黑松露・燕窩晚市自助晚餐

價錢：

星期三至四：成人及長者每位HK$738 ｜小童每位 HK$518

星期五至日及公眾假期：成人及長者每位HK$798 ｜小童每位 HK$558

秋季自助餐推介｜3.JW 咖啡室 頂級蟹宴自助晚餐 香港JW萬豪酒店內的超人氣自助餐JW 咖啡室早前升級重開，除了供應多款名貴中式海味、廚師發辦料理、即席切肉專櫃以及自助餐必吃的冰凍海產外，在10月16日至11月16日期間更會為食客送上頂級蟹宴晚餐，推介菜式包括多款頂級凍蟹、蟹粉小籠包、焗釀蟹蓋、花雕雞油蒸蟹、避風塘炒蟹、泰式咖喱炒蟹、西式煎蟹餅及即製蟹粥等，蟹迷們絕對不能錯過！



JW 咖啡室-頂級蟹宴自助晚餐

日期：2025 年 10 月 16 日至 11 月 16 日

價錢：

晚上 6 時至 10 時星期一至四｜成人每位港幣 898 元；小童每位港幣 608 元

星期五至日、公眾假期及前夕｜成人每位港幣 938 元；小童每位港幣 638 元

秋季自助餐推介｜5.香港麗晶酒店 港畔餐廳秋日大閘蟹盛宴 香港麗晶酒店港畔餐廳由10月11日至11月30日呈獻秋日盛宴，精選時令珍味──大閘蟹。晚市自助餐無限量供應即蒸大閘蟹，配以鵝肝及花雕酒香，演繹細膩秋意風味；招牌即煮龍蝦同時升級為薑蔥炒龍蝦，添上濃厚粵式風情。午市每位賓客可享用一隻蒸活大閘蟹，並可細味三文魚子蟹黃紫菜烏冬及蟹粉片皮鴨卷 ，蟹迷必試！



日期：10月11日至11月30日

香港麗晶酒店 港畔餐廳秋日大閘蟹盛宴