熱門搜尋:
C觀點 回歸25周年 疫苗通行證 故宮文化博物館 消費券2022 報稅 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
自煮食譜
2022-06-30 07:00:00

自煮食譜｜去澳門必食正宗葡國炸馬介休球Bacalhau 食材簡單輕鬆做 小朋友都可以幫手！

分享：

疫情前去澳門，食葡國菜一定必點炸馬介休球Bacalhau，外層又酥又脆，咬開夾雜魚肉和薯蓉，鹹香惹味。想在家也能輕鬆做出這道正宗葡式小食嗎？今次就由中葡混血飲食文化達人John Rocha鹹蝦燦為我們講解當中的秘訣吧。

炸馬介休球材料：

炸馬介休球材料

炸馬介休球步驟：

炸馬介休球步驟 炸馬介休球步驟
John Rocha鹹蝦燦

John Rocha鹹蝦燦

炸馬介休球
材料:

急凍鱈魚柳450g500g

美國焗薯120g （薯蓉 )

洋蔥60g ,  切碎

雞蛋1/3

日式麵包糠少量

番茜 少量
 

炸馬介休球步驟：

1.室溫解凍鱈魚柳，用半湯匙海鹽醃約2小時。倒走水份，明火隔水蒸9分鐘。
2.滾水煮熟焗薯，並趁熱用壓薯蓉器或叉壓成薯蓉。
3. 印乾鱈魚柳，待涼後用手把魚肉拆開，小心挑走魚骨。
4. 混合魚肉和薯蓉，並放入洋蔥粒，倒入一湯匙蛋漿及適量麵包糠，並使用手動攪拌機輔助攪碎。加入切碎番茜拌勻。
5. 冷藏約半小時，抽乾水份。
6. 用匙羹搓成橄欖橢圓形形狀，放在滾油內炸至表面呈金黃色，最後灑上本地番茜即成。

炸馬介休球零失敗貼士：

1.混合好魚肉和薯蓉等食材後，切記要用保鮮紙平舖在表面才放入雪櫃冷藏，確保不會有水氣，抽乾水份才能炸得香脆。

2.可選用米糠油或煮食用橄欖油炸物，建議將馬介休球逐粒分開油炸，每次兩粒，以控制油溫和火候。


＃鳴謝煤氣烹飪中心借出場

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受