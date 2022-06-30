自煮食譜｜去澳門必食正宗葡國炸馬介休球Bacalhau 食材簡單輕鬆做 小朋友都可以幫手！

疫情前去澳門，食葡國菜一定必點炸馬介休球Bacalhau，外層又酥又脆，咬開夾雜魚肉和薯蓉，鹹香惹味。想在家也能輕鬆做出這道正宗葡式小食嗎？今次就由中葡混血飲食文化達人John Rocha鹹蝦燦為我們講解當中的秘訣吧。
炸馬介休球材料：
炸馬介休球步驟：
炸馬介休球
材料:
急凍鱈魚柳─450g至500g
美國焗薯─120g （薯蓉 )
洋蔥─60g , 切碎
雞蛋─1/3隻
日式麵包糠─少量
番茜 ─少量
炸馬介休球步驟：
1.室溫解凍鱈魚柳，用半湯匙海鹽醃約2小時。倒走水份，明火隔水蒸9分鐘。
2.滾水煮熟焗薯，並趁熱用壓薯蓉器或叉壓成薯蓉。
3. 印乾鱈魚柳，待涼後用手把魚肉拆開，小心挑走魚骨。
4. 混合魚肉和薯蓉，並放入洋蔥粒，倒入一湯匙蛋漿及適量麵包糠，並使用手動攪拌機輔助攪碎。加入切碎番茜拌勻。
5. 冷藏約半小時，抽乾水份。
6. 用匙羹搓成橄欖橢圓形形狀，放在滾油內炸至表面呈金黃色，最後灑上本地番茜即成。
炸馬介休球零失敗貼士：
1.混合好魚肉和薯蓉等食材後，切記要用保鮮紙平舖在表面才放入雪櫃冷藏，確保不會有水氣，抽乾水份才能炸得香脆。
2.可選用米糠油或煮食用橄欖油炸物，建議將馬介休球逐粒分開油炸，每次兩粒，以控制油溫和火候。
＃鳴謝煤氣烹飪中心借出場地