自煮食譜｜去澳門必食正宗葡國炸馬介休球Bacalhau 食材簡單輕鬆做 小朋友都可以幫手！

疫情前去澳門，食葡國菜一定必點炸馬介休球Bacalhau，外層又酥又脆，咬開夾雜魚肉和薯蓉，鹹香惹味。想在家也能輕鬆做出這道正宗葡式小食嗎？今次就由中葡混血飲食文化達人John Rocha鹹蝦燦為我們講解當中的秘訣吧。

炸馬介休球材料：

炸馬介休球材料

炸馬介休球步驟：

John Rocha鹹蝦燦

炸馬介休球

材料 : 急凍鱈魚柳─450g至500g 美國焗薯─120g （薯蓉 ) 洋蔥─60g , 切碎 雞蛋─1/3隻 日式麵包糠─少量 番茜 ─少量



炸馬介休球步驟： 1.室溫解凍鱈魚柳，用半湯匙海鹽醃約2小時。倒走水份，明火隔水蒸9分鐘。

2.滾水煮熟焗薯，並趁熱用壓薯蓉器或叉壓成薯蓉。

3. 印乾鱈魚柳，待涼後用手把魚肉拆開，小心挑走魚骨。

4. 混合魚肉和薯蓉，並放入洋蔥粒，倒入一湯匙蛋漿及適量麵包糠，並使用手動攪拌機輔助攪碎。加入切碎番茜拌勻。

5. 冷藏約半小時，抽乾水份。

6. 用匙羹搓成橄欖橢圓形形狀，放在滾油內炸至表面呈金黃色，最後灑上本地番茜即成。