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2023-05-29 16:17:18

荷花孕婦BB感謝祭│過千件優惠產品勁減33折起！VIP會員購物滿$150更送限量豐富福袋

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荷花孕婦BB感謝祭│過千件優惠產品勁減33折起！

今次「荷花孕婦BB感謝祭」精選超過千件品牌產品以超抵優惠發售，當中包括BB車、汽車座椅、嬰兒食品用品、孕婦用品等，每日亦都有限量必搶產品，而VIP會員購物滿$150 更送限量豐富福袋。另外，感謝祭更舉辦多個豐富活動包括「荷花BB 爬行大賽」、「新手爸媽湊B實習課」、「BB攤位試食活動」等，為爸媽提供全面的活動及購物體驗！

限量日日搶一覽

限量日日搶--6月2日│MAXI COSI PRIAFIX 汽車座椅│限量3部│原價$3,690 優惠價$2,398 (65折) 限量日日搶--6月2日│RECARO MAKO ELITE 2-SELECT 汽車座椅│限量3部│原價$3,699 優惠價$2,404 (65折) 限量日日搶--6月2日│KIDS2 BABY EINSTEIN 四合一學行車│限量2件│原價$699 優惠價$399 (57折) 限量日日搶-- 6月3日│MAXI COSI TITAN PRO 汽車座椅│限量3部│原價$3,999 優惠價$2,599 (65折) 限量日日搶-- 6月3日│INGLESINA TRILOGY 手推車│限量3部│原價$5,990 優惠價$3,899 (65折) 限量日日搶-- 6月3日│DWINGULER韓國雙面遊戲墊│限量5件│原價$1,099 優惠價$699 (64折) 限量日日搶-- 6月4日│MAXI COSI MAGELLAN MAX 5合1汽車座椅│限量3部│原價$ 5,699 優惠價$3,704 (65折) 限量日日搶-- 6月4日│RECARO EASYLIFE ELITE 2-SELECT 手推車│限量3部│原價$ 3,599 優惠價$2,339 (65折) 限量日日搶-- 6月4日│KIDS2 INGENUITY 四合一網床│限量3件│原價$2,299 優惠價$1,599 (7折)

至抵外出用品

MAXI COSI JAYA 手推車│原價$2,999 特價$2,249 (75折) MAXI COSI LILA 雙向手推車│原價$5,599 特價$2,999 (54折) PALI 意大利 TRE.9SW 雙向手推車│原價$2,099 特價$1,099 (52折) ALI 意大利 4.UNO 手推車 連前欄│原價$1,599 特價$599 (37折) MAXI COSI CABRIOFIX 汽車座椅 (0-13KG)│原價$1,899 特價$759 (4折) MAXI COSI PEBBLE PLUS 汽車座椅 (45-75CM) │原價$2,699 特價$759 (37折) RECARO YOUNG SPORT HERO 汽車座椅│原價$3,690 特價$2583 (7折) EIGHTEX CARRYFREE 前後式兩用揹帶│原價$1,290 特價$645 (5折) QUINNY ZAPP FLEX PLUS 4輪手推車送QUINNY FLEX/FLEX + 前欄 & QUINNY ZAPP手推車杯架 (價值$320)│原價$3,799 特價$1899 (5折) QUINNY ZAPP FLEX PLUS 4輪手推車送QUINNY FLEX/FLEX + 前欄 & QUINNY ZAPP手推車杯架 (價值$320)│原價$3,799 特價$1899 (5折) QUINNY ZAPP FLEX PLUS 4輪手推車送QUINNY FLEX/FLEX + 前欄 & QUINNY ZAPP手推車杯架 (價值$320)│原價$3,799 特價$1899 (5折)

準媽媽及嬰兒必買用品

初生必備禮物套裝--BELEDUC 紅鶴手偶│原價$973 特價$579 (6折) 初生必備禮物套裝--Picclo Bambino 紗巾純棉口水肩 (粉) (2條裝)│原價$973 特價$579 (6折) 初生必備禮物套裝--PICCOLO 棉線儲物籃│原價$973 特價$579 (6折) 初生必備禮物套裝--SUAVINEX HAUTE 奶瓶150ML (揀2隻)│原價$973 特價$579 (6折) 初生必備禮物套裝--SUAVINEX HAUTE 玩咀鏈│原價$973 特價$579 (6折) 初生必備禮物套裝--SUAVINEX HAUTE 矽膠玩咀│原價$973 特價$579 (6折) 初生必備禮物套裝--SUAVINEX HAUTE奶瓶360ML (揀2隻)│原價$973 特價$579 (6折) 初生必備禮物套裝--SUAVINEX 梳刷護理套裝 (白色)│原價$973 特價$579 (6折) 寶寶沐浴套裝--BEBE CONFORT 烏龜沐浴溫度計(紅色)│原價$672 特價$439 (65折) 寶寶沐浴套裝--MUNCHKIN 沐浴小鴨蛋│原價$672 特價$439 (65折) 寶寶沐浴套裝--munchkin 嬰兒沐浴球 blue│原價$672 特價$439 (65折) 寶寶沐浴套裝--OK BABY ONDA SLIM 摺合式浴盆│原價$672 特價$439 (65折) CLEVAMAMA CLEVAFOAM 嬰幼兒防扁頭枕頭│原價$179 特價$125 (7折) 六甲村媽咪樂活枕│原價$399 特價$279 (7折) NUK 奶瓶清潔液 950ml+750ml 套裝│原價$174 特價$99 (57折) Tommee Tippee Made for Me™ 雙邊免提穿戴式吸乳器 送TOMMEE CLOSER TO NATURE 260ML PPSU 奶瓶 (兩個裝) + 即棄乳墊 (40片) 1盒 + 儲奶袋 (36個裝)1盒│原價$3,499 特價$ 2,799.2 (8折) Tommee Tippee Made for Me™ 雙邊免提穿戴式吸乳器 送TOMMEE CLOSER TO NATURE 260ML PPSU 奶瓶 (兩個裝) + 即棄乳墊 (40片) 1盒 + 儲奶袋 (36個裝)1盒│原價$3,499 特價$ 2,799.2 (8折) Tommee Tippee Made for Me™ 雙邊免提穿戴式吸乳器 送TOMMEE CLOSER TO NATURE 260ML PPSU 奶瓶 (兩個裝) + 即棄乳墊 (40片) 1盒 + 儲奶袋 (36個裝)1盒│原價$3,499 特價$ 2,799.2 (8折) Tommee Tippee Made for Me™ 雙邊免提穿戴式吸乳器 送TOMMEE CLOSER TO NATURE 260ML PPSU 奶瓶 (兩個裝) + 即棄乳墊 (40片) 1盒 + 儲奶袋 (36個裝)1盒│原價$3,499 特價$ 2,799.2 (8折)

為食BB推介

MAXI COSI MOA 八合一餐椅送 PLACEMATIX 積木幼兒餐具禮盒 (價值$229)│原價$2,428 特價$1,759 (8折) MUNCHKIN 7OZ CLICK LOCK 學飲杯│原價$79 特價$55 (7折) JOY ORGANICS PEPPA PIG 有機卡通意粉 350G│原價$45 特價$38 (85折) NUK 新生嬰兒套裝│原價$784 特價$259 (33折) PINK FONG 鯊魚寶寶SKATE兒童餐具三件套裝連盒│原價$138 特價$124.2 (9折) DR BROWNS Options+排氣奶樽 PP4大+奶樽洗潔液優惠裝│原價$539 特價$403 (75折) PUMPKIN 穀物脆脆圈/有機脆脆條│原價$17/包 特價100/8包 PUMPKIN 穀物脆脆圈/有機脆脆條│原價$17/包 特價100/8包 PUMPKIN 穀物脆脆圈/有機脆脆條│原價$17/包 特價100/8包

1.荷花BB 爬行大賽

最受歡迎嘅「荷花BB爬行大賽」終於回歸！63-4日於九龍灣MegaBox舉行熱身賽。只要BB6-13個月，就可以報名參加這個BB界盛事，完成賽事後更可獲得參加證書，荷花ebook試閱版同禮品。
日期：63-4 (六、日)

地點：九龍灣MegaBox L5

報名時間：11:00am開始

比賽時間：12pm - 6pm

參加年齡：6-13個月BB

詳情：https://bit.ly/43oEqJO

荷花BB爬行大賽

荷花BB爬行大賽

2.荷花教育學院

「荷花教育學院」實習課再度回歸，由專家教授家長餵奶、掃風、換片、穿衣等新手爸媽必學湊B 技巧、及大熱BLW餵食及急救法，解決新手爸媽所有疑問！ 完成講座後更送$300現金券及福袋！

 

荷花教育學院 荷花教育學院 荷花教育學院

3. BB攤位試食活動

多款嬰幼兒食品讓BB 試食

日期：62- 4

內容：品牌試玩試食

地點：荷花親子 - 銅鑼灣店

 

荷花孕婦BB感謝祭

日期：62-4

荷花親子店地點：

銅鑼灣皇室堡商場16樓全層

中環雲咸街810

九龍灣 MegaBox 商場926號店

尖沙咀廣東道10018樓全層

 

荷花親子 - 銅鑼灣店

荷花親子 - 銅鑼灣店

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