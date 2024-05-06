著數優惠｜「德福購物節」回歸 Lancôme/Kiehl's/歐化傢私/牛角低至1折！再送$100優惠券

「德福購物節」2024年再度回歸，由即日起至5月19日，場內近70個人氣商戶將會提供獨家優惠，包括Lancôme、Kiehl's、SKECHERS、OSIM、歐化傢俬、牛角等。活動期內消費滿額，即可賺取高達$2,800德福廣場電子優惠券；於德福廣場以滙豐信用卡簽賬，除上述電子優惠券更可額外賺取最多828,000 MTR 分及$300 餐飲電子優惠券！另外，MTR Mobile 登記用戶可免費參加必中獎虛擬實景遊戲，當中有超過30,000份獎品，包括人氣商戶優惠券及折扣，即睇內文詳情！

「德福購物節2024」精選商品低至1折 「德福購物節2024」將於即日起至 5 月 19 日再次舉行，屆時場內近70個人氣商戶將會提供獨家優惠及折扣，時裝、美容、鐘錶首飾、家品、健康食品、電子產品、餐飲食肆優惠應有盡有，精選熱賣商品更以低至1折激筍價發售，定必引起全城SHOPPING狂熱！ 多個人氣商戶均推出星級優惠，當中包括Lancôme、COVERMARK、 TONYMOLY、Kiehl's、Kate、STACCATO、SKECHERS、eGG Optical Boutique、OSIM、OTO、中原電器、Panier Des Sens、歐化傢俬、維特健靈、牛角、Tamago-ENたまご園等都提供熱賣商品以激筍價等你選購，無論是至潮男女、上班一族抑或家庭主婦都必定能夠買到心水貨品！ 星級推介包括TONYMOLY RED RETINOL全效逆齡再生透亮煥膚撕揭面膜一折、Lancôme GÉNIFIQUE小黑瓶115ML套裝半價、COVERMARK高效透亮CC霜套裝低於半價、Kiehl's金盞花紓緩及深層清潔套裝68折、Kate精選連身裙大減500元至HK$299、OTO Spinal Spa 無線腰脊鬆快閃價 42折、SKECHERS GO WALK MAX 男裝健步鞋及D’Lites女裝休閒鞋分別36折及34折、eGG Optical Boutique指定太陽眼鏡款式25折、歐化意大利全真皮3 座位電動彈腳梳化低於半價，Panier Des Sens限量香味蠟燭套裝更買一送一，各位精明消費者萬勿錯過至筍掃貨機會。

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可賺高達$2,800德福廣場電子優惠券 優惠當然不只產品折扣，活動期間到德福廣場消費更會愈買愈抵。由4月26日至5月19日期間推出多重優惠- 「『德』你有消費獎賞」，【獎賞一】MTR Mobile 登記用戶於德福廣場指定商戶(超級市場及服務類別除外) 以電子貨幣單一消費滿HK$1,200，即賞HK$200德福廣場指定電子優惠劵*，【獎賞二】於活動期間消費累積滿HK$6,000或以上，更可獲額外HK$600德福廣場指定電子優惠劵*，盡情消費最多可賺HK$2,800，多買多賞，消費獎賞永遠不會嫌多！ *每位 MTR Mobile 登記用戶於推廣期內可分別換領以上【獎賞一】 5次及【獎賞二】3次；優惠受條款及細則約束。