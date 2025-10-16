著數優惠｜雙11惠康網店5大優惠 每日10AM搶$100優惠券 45 款人氣貨品低至$11

惠康/Market Place 網店雙11優惠今年強勢回歸，一連四周為大家帶來多項驚喜。首輪每位顧客均可獲贈$1,000優惠券，新顧客更可享雙倍禮遇！另外首單買滿$360 即減$50 兼免運費，完成訂單再送多$50 優惠券，還有45 款人氣貨品低至$11、精選貨品$111/3 件或$111/4 件自由配搭，一於把握著數優惠！

由10月17日至11月13日，惠康/Market Place 網店大派總值$1,000 電子優惠券*，新客 double 享總值$2,000 優惠券*。優惠券種類豐富，由美酒、飲品、零食、個人護理到家庭用品均一應俱全。只需於活動推廣頁面領取優惠券即享優惠！

惠康/Market Place 網店精選過百款人氣貨品推出雙 11 限定優惠，包括零食、飲品、個人護理及家庭用品等，以限時超值價$11、$111、89 折(=慳 11%)發售。另有一系列精選貨品以 $111/3 件或$111/4 件超筍價發售，可以自由配搭貨品。每星期更有不同優惠，大家切勿錯過！

優惠３：45款人氣貨品$11起

10月17日至10月30日期間推出限時優惠，送貨上門買滿$600 即減$35；網購店取買滿$111 即減$10。一站式購物體驗，方便又快捷！

優惠２：送貨上門買滿$600 即減$35

優惠4：新客首單買滿$360 即減$50兼免運費

新客單張訂單滿$360 即減$50 兼免運費，只需於活動推廣頁面領取電子優惠券即享優惠，完成訂單後再送$50 優惠券^。

優惠５：每日早上 10 時必搶$100 電子優惠券

驚喜優惠豈止於此？由10月31號至11月12日（11 月 3 日除外），每日早上10時登入惠康/Market Place 網店即有機會搶到$100 電子優惠券#，每日名額限50個，先到先得，搶完即止。

優惠以惠康/Market Place 網店電子優惠券形式派發並由多張電子優惠券合計而成，須於活動頁面領取優惠券。

優惠券有效期為 10 月 17 日至 11 月 13 日，指定日子除外，詳情請參閱惠康/Market Place 網店。消費滿指定金額方可使用。每次交易只限使用 1 張。受其他條款及細則約束。

^$50 電子優惠券將以 2 張電子優惠券形式派發，包括 1 張滿$500 減$40 標準送貨服務電子優惠券及 1 張滿

$100 減$10 網購店取電子優惠券。

#$100 電子優惠券包括$600 減$50 送貨上門優惠券１張及$160 減$10 網購店取優惠券２張。