天氣轉涼固然舒適，但還伴隨天氣乾燥的問題，容易令皮膚出現痕癢、脫皮、龜裂等乾燥狀態，除了使用具補水成分的護膚品外，還可以透過食療的方法護膚，內外夾擊。以下就為大家整理蓮藕/石榴/馬蹄等6款秋天養膚食物 ，雙管齊下潤膚更有效！ 秋天養膚食物 ｜雪耳 秋天天氣乾燥，需要多吃滋陰潤肺的食物，才有助改善秋燥問題，雪耳富有天然植物性膠質，不單有助身體補水及鎖水，具有滋陰作用，長期服用更有良好的潤膚效果，對緩解秋燥引起的皮膚乾燥特別有幫助。而且雪耳同時具有補脾開胃的效果，有助改善秋冬腸胃虛弱問題，幫助皮膚排毒，從而改善膚況。

秋天養膚食物 ｜石榴 石榴含有豐富的鈣、鎂、鋅等礦物質，有效迅速補充肌膚因乾燥而流失的水分，令皮膚回復明亮柔潤的光澤。而且石榴還有豐富的抗氧化功效，可以幫助抵抗自由基的侵害，不單有效延緩皮膚衰老，還有助改善膚色，對秋冬忽略紫外線所造成的皮膚損害特別有效。

秋天養膚食物 ｜秋梨 秋天當造的梨即「秋梨」，具生津潤燥、清熱降火等功效，有效改善秋燥引起的乾咳，更可以緩解皮膚乾燥的問題，有效潤澤皮膚及補水保濕，讓皮膚回復彈性和光澤。

秋天養膚食物 ｜馬蹄 不少人都愛飲用竹蓆馬蹄水來緩解熱氣，馬蹄除了可以清除體內燥熱外，還有生津止渴及幫助皮膚補水的作用，建議可以直接食用或搭配雪梨、竹蓆等煲湯飲用，同樣有助滋潤皮膚。