親子好去處│全港首個蠟筆小新主題Staycation！必嘆主題下午茶/體驗工作坊/即獲限定禮品包

香港愉景灣酒店與Klook攜手推出全港首個蠟筆小新主題Staycation，由6月16日開始，酒店入口到大堂、主題樓層客房、餐廳及二樓戶外海濱亭內都可看到蠟筆小新的蹤影，讓你盡情打卡。入住期間更可獲蠟筆小新主題限定禮品包，兼嘆精緻主題下午茶及參與蠟筆小新主題工作坊。
多個主題佈置打卡位 猶如置身於蠟筆小新的世界
一踏進酒店正門及大堂已可見蠟筆小新的蹤影，包括蠟筆小新夏日主題大型佈景板，讓大家盡情拍照留影！主題房間內當然亦有不少特色佈置，包括蠟筆小新造型的壁畫、咕臣、床尾布等。走進浴室亦可看到一系列的主題佈置，除了沐浴簾印有蠟筆小新造型外，玻璃及鏡面等亦貼滿蠟筆小新的造型貼紙，讓你沉醉於蠟筆小新的世界！
必嘆主題下午茶+體驗DIY相架工作坊
入住蠟筆小新主題住宿即可於入住當天於Café bord de Mer & Lounge享用雙人蠟筆小新主題下午茶套餐，一系列精緻可口的蠟筆小新造型茶點將放在特色玻璃上，加上專屬的蠟筆小新裝飾，打卡一流！蠟筆小新主題下午茶以精緻鹹甜美點來喚醒大家的味蕾，包括新鮮蟹肉叼草牛角包、焗松露醬大蒜撻及爆米花焦糖奶凍等等。入住當日客人於餐廳享受下午茶的同時更可參加主題DIY相架工作坊連即影即有相一張，每房限送一套，讓你旅程後也可以回家留念每套下午茶套餐更會送你蠟筆小新叉匙一套！翌日亦可於相同地方享用雙人自助早餐。
入住蠟筆小新主題住宿即送主題限定禮品包
入住期間每房亦可獲贈蠟筆小新主題限定禮品包，包括蠟筆小新拖鞋2雙、蠟筆小新主題毛巾 1條及蠟筆小新造型彩虹浴球1個！
蠟筆小新夏日住宿計劃一覽 - 指定房型+雙人自助早餐+主題下午茶套餐(兩位用) +主題禮品 2023年6月5日正式於在Klook客路網上平台發售，2023年6月5日至6月15日期間更設早鳥優惠*，可享額外折扣，低至HK$1,989起即可入住 (原價: HK$2,236起)，更可以優惠價 HK$150 購買 限量版蠟筆小新 x Auberge 飛行棋造型野餐墊。
預訂連結: https://bit.ly/3oFE3v
*早鳥優惠只適用於6月5日中午12時至6月15日23時59分期間之預訂；*早鳥優惠只適用於指定日子——2023年6月16日至7月14日期間逢星期日至四入住(2023年6月22日除外)