親子好去處│全港首個蠟筆小新主題Staycation！必嘆主題下午茶/體驗工作坊/即獲限定禮品包

香港愉景灣酒店與Klook攜手推出全港首個蠟筆小新主題Staycation，由6月16日開始，酒店入口到大堂、主題樓層客房、餐廳及二樓戶外海濱亭內都可看到蠟筆小新的蹤影，讓你盡情打卡。入住期間更可獲蠟筆小新主題限定禮品包，兼嘆精緻主題下午茶及參與蠟筆小新主題工作坊。

多個主題佈置打卡位 猶如置身於蠟筆小新的世界

一踏進酒店正門及大堂已可見蠟筆小新的蹤影，包括蠟筆小新夏日主題大型佈景板，讓大家盡情拍照留影！主題房間內當然亦有不少特色佈置，包括蠟筆小新造型的壁畫、咕臣、床尾布等。走進浴室亦可看到一系列的主題佈置，除了沐浴簾印有蠟筆小新造型外，玻璃及鏡面等亦貼滿蠟筆小新的造型貼紙，讓你沉醉於蠟筆小新的世界！