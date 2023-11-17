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親子
2023-11-17 18:45:00

惠氏®S-26® ULTIMA®瑞士版₄ 兒童成長配方奶粉 100%瑞士奶源* 配方成份+支持腦部發展

資料由客戶提供

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惠氏®S-26® ULTIMA®瑞士版₄ 兒童成長配方奶粉 100%瑞士奶源* 配方成份+支持腦部發展

惠氏®S-26® ULTIMA®瑞士版₄ 兒童成長配方奶粉 100%瑞士奶源* 配方成份+支持腦部發展

不知不覺，新學年已過了2個多月，最令新手父母頭痛的莫過於，剛入讀幼稚園的小朋友不適應校內環境、未能跟上校內進度等，不少父母會與小朋友及早操練校內課程3歲前是腦部發展黃金期，父母培育配合合適的營養，有助小朋友腦部發展！

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把握小朋友腦仔連結黃金期

3歲前是腦仔發展黃金期，為小朋友打好學習及認知基礎好重要！小朋友在出生後，大腦內會逐漸形成連結，每秒就有700新神經連接形成1，這些連結猶如一個大型網絡般，環環相扣，接收並處理外界資訊，經過大量刺激，漸漸發展成熟。研究顯示，小朋友3歲時腦重量會成長並發育至成年時的約80%2

惠氏®S-26® ULTIMA®瑞士版₄

惠氏®S-26® ULTIMA®瑞士版₄

瑞士腦認知研究中心科研成果  惠氏®S-26® ULTIMA®瑞士版

惠氏®S-26®4是腦動力發展權威。由瑞士腦認知研究中心，結合多名頂尖科學家及科研專員研配的惠氏®S-26® ULTIMA®瑞士版升級配方，加入全港首創CONNECT智學組合，內含Myelin Blend^、母乳低聚糖HMO (2’-FL)，及惠氏營養品®獨有的成分乳源低聚糖MOS#，配方成分+支持腦部發展。

100%瑞士奶源* 媽媽信心之選

為了讓小朋友攝取蛋白質，惠氏®S-26® ULTIMA®瑞士版特意選用瑞士生態牧場乳牛，奶源*來自瑞士阿爾卑斯山附近生態牧場，確保質素保證。此外，廠房獲ISO/FSSC等國際安全衛生標準認證，通過77項嚴格測試，安全可靠。

 

S-26® ULTIMA®瑞士版現推出轉飲優惠，登記即送$100優惠券：

https://bit.ly/3Qo6CaL

 

1 Rima S et al., 1997, Rethinking the Brain: New Insights into Early Development, pp.20.

2 Huelke DF. Annu Proc Assoc Adv Autornot Med. 1998;42:93-113.

^ Myelin blend 指αLipids[經由特別過程生產的濃縮乳清蛋白，含α-乳清蛋白(160毫克/100毫升)及磷脂 (112毫克/100毫升)，當中包括神經鞘磷脂(22毫克/100毫升)]DHA(11毫克/100毫升) AA(12毫克/100毫升)，鐵質，葉酸及維他命B12

母乳低聚糖HMO (2- FL) 25毫克/100毫升，非源自母乳。

#Other Oligosaccharides 670毫克/100毫升。

+膽鹼(30mg/100mL), 鐵質, 葉酸 及維他命B12

*指配方中的脱脂奶源自於瑞士

WYETH® 及惠氏® Wyeth LLC. 之註冊商標，授權下使用。

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