惠氏®S-26® ULTIMA®瑞士版₄ 兒童成長配方奶粉 100%瑞士奶源* 配方成份+支持腦部發展

瑞士腦認知研究中心科研成果 惠氏 ®S-26® ULTIMA® 瑞士版 ₄

惠氏®S-26® 4 是腦動力發展權威。由瑞士腦認知研究中心,結合多名頂尖科學家及科研專員研配的惠氏®S-26® ULTIMA®瑞士版₄升級配方,加入全港首創CONNECT智學組合,內含Myelin Blend^、母乳低聚糖HMO (2’-FL)▲,及惠氏營養品®獨有的成分乳源低聚糖MOS#,配方成分+支持腦部發展。

100% 瑞士奶源 * 媽媽信心之選

為了讓小朋友攝取優質蛋白質,惠氏®S-26® ULTIMA®瑞士版₄特意選用瑞士生態牧場乳牛,奶源*來自瑞士阿爾卑斯山附近生態牧場,確保質素保證。此外,廠房獲ISO/FSSC等國際安全衛生標準認證,通過77項嚴格測試,安全可靠。

S-26® ULTIMA®瑞士版₄現推出轉飲優惠,登記即送$100優惠券:

https://bit.ly/3Qo6CaL

^ Myelin blend 指αLipids[經由特別過程生產的濃縮乳清蛋白,含α-乳清蛋白(160毫克/100毫升)及磷脂 (112毫克/100毫升),當中包括神經鞘磷脂(22毫克/100毫升)],DHA(11毫克/100毫升), AA(12毫克/100毫升),鐵質,葉酸及維他命B12。

▲母乳低聚糖HMO (2’- FL) 25毫克/100毫升,非源自母乳。

#Other Oligosaccharides 670毫克/100毫升。

+膽鹼(30mg/100mL), 鐵質, 葉酸 及維他命B12

*指配方中的脱脂奶源自於瑞士

WYETH® 及惠氏® 為 Wyeth LLC. 之註冊商標,授權下使用。