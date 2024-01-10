風癩成因｜急性/慢性風癩等5類症狀不同+ 預防6招 痕癢須忍手！

不少人都會突然出現風癩(蕁麻疹，Urticaria)問題，但除了因天氣或環境改變引致外，其實還有多種風癩類型，以下就為大家整理了慢性風癩 、急性風癩5種不同風癩類型的特徵，以及6招風癩的預防方法，切記痕癢亦須忍手！

急性風癩通常都會突然出現，而且特別痕癢，皮膚上會出現大小不一的紅腫，比起慢性風癩，急性風癩的痕癢感和腫脹度都比較強烈。

如果經常反覆無常地出現風癩，而且紅腫地方時多時少，那麼便屬於慢性風癩，問題通常會持續數月至數年之久。

風癩類型｜寒冷性風癩

寒冷性風癩通常會在遇到冷風、凍水或冰凍的物件時在接觸的部位出現，一般會在換季時特別明顯。

風癩類型｜接觸性風癩

接觸性風癩屬於過敏性的生理反應，通常來自食物或環境所引起，建議檢查過敏源來避免。

風癩類型｜人工性風癩

當皮膚被鈍器或過後有機會出現條狀的紅腫情況，因而產生人工性風癩 ，而抓癢過後會令紅腫問題變得更加。