風癩成因｜急性/慢性風癩等5類症狀不同+ 預防6招 痕癢須忍手！

不少人都會突然出現風癩(蕁麻疹，Urticaria)問題，但除了因天氣或環境改變引致外，其實還有多種風癩類型，以下就為大家整理了慢性風癩 、急性風癩5種不同風癩類型的特徵，以及6招風癩的預防方法，切記痕癢亦須忍手！
風癩類型｜慢性風癩
如果經常反覆無常地出現風癩，而且紅腫地方時多時少，那麼便屬於慢性風癩，問題通常會持續數月至數年之久。
風癩類型｜急性風癩
急性風癩通常都會突然出現，而且特別痕癢，皮膚上會出現大小不一的紅腫，比起慢性風癩，急性風癩的痕癢感和腫脹度都比較強烈。
風癩類型｜寒冷性風癩
寒冷性風癩通常會在遇到冷風、凍水或冰凍的物件時在接觸的部位出現，一般會在換季時特別明顯。
風癩類型｜接觸性風癩
接觸性風癩屬於過敏性的生理反應，通常來自食物或環境所引起，建議檢查過敏源來避免。
風癩類型｜人工性風癩
當皮膚被鈍器或過後有機會出現條狀的紅腫情況，因而產生人工性風癩 ，而抓癢過後會令紅腫問題變得更加。
風癩預防方法｜尋找過敏源
如果想有效預防風癩，建議最好檢查過敏源，食物、藥物、動植物等到有機會引起過敏，可以進行過敏源測試或食物不耐受檢測，當找出過敏源後，儘量遠離過敏源即可。
風癩預防方法｜健康飲食習慣
保持腸道健康可以增強身體免疫力，從而阻止風癩反覆出現，而最有效的方法便是養成健康的飲食習慣，日常以進食清淡及容易消化的飲食為主，同時應少吃油炸及刺激性食物，以保持腸道健康。如果尚有消化不良或便秘等狀況，更可以進食益生菌來增強腸道健康。
風癩預防方法｜維持舒適居住環境
皮膚上出現風癩有機會與居住環境有關，塵蟎、毛髮等到有機會引起過敏，因此建議保持家居整潔，定期進行清潔來維持舒適的居住環境。而床單、被套等寢具亦需要經常清洗及建議使用純棉或絲質，以減少出現接觸性風癩的問題。
風癩預防方法｜養成良好生活習慣
風癩的出現與免疫力不足有關，因此需要養成良好生活習慣，讓身體有足夠的抵抗力來抵抗風癩出現，不但需要保持充足的睡眠，還要進行適當運動，但切記要注意勞逸結合，不要讓身體太過疲勞而造成反效果。
風癩預防方法｜禁止抓癢
風癩容易引起痕癢問題，但抓癢有機會令皮膚破損，從而令痕癢問題更加嚴重，越抓越癢。為了防止風癩變得嚴重及引起皮膚感染，建議即使痕癢亦須忍手，如果真的無法忍耐，就用手指關節位置進行抓癢，以防指甲太過尖銳令皮膚破損。
風癩預防方法｜保持健康心態
慢性風癩與情緒及心理有關，因此需要避免出現焦慮、緊張、暴躁等負面情緒，盡量保持穩定及愉快的心情，心平氣和才可以防止慢性風癩發作或加重。