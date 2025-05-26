解酒方法｜蜜糖水/番茄汁都有用！遠離宿醉、頭痛

不少人飲酒後會宿醉不適，出現作嘔及頭痛等問題。除了蜜糖水、熱薑水外，不少飲品都可以解決宿醉問題，以盡快以清醒狀態投入工作或假期。

解酒食療｜蜜糖水

不少人在飲酒之後都有宿醉頭痛的狀況，而在酒後飲用蜜糖水就可以幫助緩解醉酒的不適，蜜糖含有的糖分不但可以減輕頭痛，還可以緩解因喝酒而導致的腸胃不適，解決作嘔作悶的宿醉問題。