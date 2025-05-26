解酒方法｜蜜糖水/番茄汁都有用！遠離宿醉、頭痛

不少人飲酒後會宿醉不適，出現作嘔及頭痛等問題。除了蜜糖水、熱薑水外，不少飲品都可以解決宿醉問題，以盡快以清醒狀態投入工作或假期。
解酒食療｜蜜糖水
不少人在飲酒之後都有宿醉頭痛的狀況，而在酒後飲用蜜糖水就可以幫助緩解醉酒的不適，蜜糖含有的糖分不但可以減輕頭痛，還可以緩解因喝酒而導致的腸胃不適，解決作嘔作悶的宿醉問題。
解酒食療｜番茄汁
飲酒後的翌日通常都會有宿醉問題，嚴重的話會一整天處於渾渾噩噩的狀態，需要醒酒才可以改善問題。而番茄汁當中就含有豐富的果糖，有助促進酒精分解，從而達到醒酒的作用，建議飲用300mL以上才能發揮其醒酒的功效。
解酒食療｜熱薑水
飲酒後有發冷的情況出現，可以浸泡熱薑水飲用，不但可以令身體變得溫暖，舒緩發冷的情況，而薑水還可以加速血液流動，促進酒精消化，從而達到醒酒的功效，令宿醉問題迎刃而解。而且熱薑水還有暖胃的作用，可以舒緩因宿醉引起的腸胃不適。
解酒食療｜鹽水
喝酒後經常會有口渴的情況出現，這是由於身體酒精濃度升高，需要用更多水份來消化酒精，因此造成口乾舌燥的問題出現。其實只需要簡單在溫水中加入少許食鹽飲用，便可以補充身體所有流失的水份，同時可以通過排尿來降低血液中的酒精濃度，舒緩醉酒不適的問題。
解酒食療｜乳酪
有些人會因為宿醉而感到頭痛、煩躁等不適，而含有豐富鈣質的飲用乳酪或酸奶製品就具有緩解煩躁症狀的功效。而在飲酒前飲用乳酪亦可以減低醉酒的機會，從而舒緩翌日宿醉的不適。