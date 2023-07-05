譚仔雲南米線︱尹光 阿正 Kakit 合力齊推烤雞炸醬撈寬麵

尹光愛寬麵夠掛汁

自七十年代活躍樂壇的「廟街歌王」尹光，多年來曾先後與多位年輕歌手合作，今日與阿正、Kakit一起試食「烤雞炸醬撈寬麵」，尹光不斷大讚：「掂呀！雞件厚肉多汁，寬麵吸盡麻辣汁精華，更掛滿炸醬肉碎；酸菜則為麻辣帶來豐富的層次，啖啖肉、啖啖刺激麻辣滋味。掂呀！真的只能夠唱返句『全部勁呀勁呀 正呀正呀 like你一下』！」

阿正自稱辣妹

原先吃得投入的阿正，一聽到尹光唱新歌亦跟著啍唱，又表示想不到比這句歌詞更準確的評價：「簡單兩個字——正呀！」阿正又問眾人，能否看出她是一名辣妹：「其實我是『辣妹』一名，可說無辣不歡，剛才勞煩譚仔姐姐為我加至雙特辣。簡直刺激過癮，辣的同時保留了豐富層次感，又正又絕。」曾被《造星》另一參賽者大爆一次可吃3個漢堡包的Kakit，就即場展現其「擦得」實力，試勻寬麵和米線：「扁身的寬麵極有咬口嚼勁，非常掛汁；而米線口感同樣Q彈，麵身較滑溜，米香亦較重，能襯托出汁料的麻香。」