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2024-01-03 18:10:14

譚仔雲南米線︱試食香辣豬紅鳳爪麻辣湯米線 劉俊謙挑戰5小辣讚港味濃郁

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譚仔雲南米線(譚仔)以獨特的「味」力，重新演繹地道美食，推出「香辣豬紅鳳爪麻辣湯米線」，而且還有小食「香烤豬大腸」，以及兩款解辣必備的全新chill爽特飲「奶蓋西檸伯爵茶配蜂蜜爆珠」和「荔枝雪碧特飲」，令香港影帝級男神劉俊謙試食時，更挑戰5小辣，大讚味力無窮、充滿回憶。

 

首次亮相的麻辣鳳爪，配搭風味十足的香辣豬紅，麻辣鳳爪配搭風味十足的香辣豬紅，令人無法抗拒香辣豬紅鳳爪麻辣湯米線，不禁一口接一口品嘗，不同層次的麻辣鮮味互相配合，嗜辣之人絕對不容錯過。即叫即烤的香烤豬大腸，經高溫香烤烹調，外脆內軟，口感彈牙爽口，加上豬大腸獨特豐腴脂香，和特製的麻辣調味配方，辣而不嗆，惹味開胃；另有原味版本讓不吃辣的人，可原汁原味品嘗，兩款口味均附上酸菜及椒鹽，為烤大腸的口感增添幾分層次。兩款Chill爽特飲，加入奶蓋，絕對是解辣必備的美味飲品。

 

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為了品嘗港式辛辣風味豬紅鳳爪，劉俊謙挑戰譚仔5小辣，他說辣度可以接受。

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放下男神包袱食豬紅 鳳爪 豬大腸

近日參演人氣台劇《此時此刻》於台灣爆紅的劉俊謙，被網民封為「香港影帝級男神」，即到譚仔試食盡情大擦香辣豬紅鳳爪麻辣湯米線和香烤豬大腸，他更坦言最愛地道香港味：「豬紅、鳳爪和豬大腸等，均是從小吃到大的小食，是屬於家的味道。譚仔能夠在充滿回憶的味道加入了譚仔的特色，轉化成充滿香港地道風味譚仔味，值得讚揚。」劉俊謙指，麻辣鳳爪入味鮮香、香辣豬紅嫩滑不腥，在譚仔經典麻辣湯襯托下，激發不同層次辣味，可說是創新經典，令我一試難忘。

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Chill爽特飲解辣

劉俊謙是否愛吃辣，他指自己非hot guy：「每逢譚仔出新品我都會幫襯，但無特別加辣，最辣吃到十小辣。平時會努力挑戰去演不同角色，今日我破天荒挑戰全新的『香辣豬紅鳳爪麻辣湯米線』5小辣，突破自己界限。試完後，其實還可以接受，應該是Chill爽特飲幫了我去解辣。」 工作極忙的劉俊謙，近日頻頻於香港和台灣兩邊走，問到如何在工作和生活中找平衡，他坦言簡單是福：「不用工作時就會在家中煮飯、在海旁走走，甚至踢拖落街食個譚仔就滿足。」

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要嘗港式風味點心小食，可到譚仔品嘗。

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