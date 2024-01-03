譚仔雲南米線︱試食香辣豬紅鳳爪麻辣湯米線 劉俊謙挑戰5小辣讚港味濃郁

譚仔雲南米線(譚仔)以獨特的「味」力，重新演繹地道美食，推出「香辣豬紅鳳爪麻辣湯米線」，而且還有小食「香烤豬大腸」，以及兩款解辣必備的全新chill爽特飲「奶蓋西檸伯爵茶配蜂蜜爆珠」和「荔枝雪碧特飲」，令香港影帝級男神劉俊謙試食時，更挑戰5小辣，大讚味力無窮、充滿回憶。

首次亮相的麻辣鳳爪，配搭風味十足的香辣豬紅，麻辣鳳爪配搭風味十足的香辣豬紅，令人無法抗拒香辣豬紅鳳爪麻辣湯米線，不禁一口接一口品嘗，不同層次的麻辣鮮味互相配合，嗜辣之人絕對不容錯過。即叫即烤的香烤豬大腸，經高溫香烤烹調，外脆內軟，口感彈牙爽口，加上豬大腸獨特豐腴脂香，和特製的麻辣調味配方，辣而不嗆，惹味開胃；另有原味版本讓不吃辣的人，可原汁原味品嘗，兩款口味均附上酸菜及椒鹽，為烤大腸的口感增添幾分層次。兩款Chill爽特飲，加入奶蓋，絕對是解辣必備的美味飲品。