譚仔雲南米線+譚仔三哥全新下午茶優惠 低至$15起 鮮茄牛肉米線/玉桂焦糖多士

譚仔雲南米線（譚仔）及譚仔三哥米線（三哥）由即日起推出全新下午茶餐牌，以港式下午茶為主題，在堂食、外賣、手機點餐及外送平台都可以吃得到！當中最吸引的美食包括鮮茄牛肉米線（譚仔）、沙嗲牛肉麵（三哥、人氣玉桂焦糖多士（三哥為烘肉桂焦糖多士）等，價錢低至$15起，以後大家下午茶時間又多個選擇！

譚仔、三哥 全新港式常餐下午茶 今次譚仔與三哥的全新港式常餐以牛肉」為主角，譚仔為大家帶來茶餐廳茄牛湯頭酸甜開胃、充滿鮮茄粒，選用米線為主食，保留譚仔元素；三哥則用沙嗲牛麵為茶餐主角，以香濃沙嗲配滑牛肉，香氣撲鼻、風味獨特。以上風味美食均配玉桂焦糖多士（三哥為「烘肉桂焦糖多士」）及煎蛋（三哥可轉細炒蛋），再附送熱飲一杯，食物豐富，亦只售$33，非常抵食！另外三哥常餐更額外加推茄牛通以蕃茄湯配上通粉，入口啖啖茄湯滋味，還原茶餐廳風味！