足浴好處驅寒兼改善手腳冰冷！浸腳最佳時間係幾多分鐘？

工作佔了我們每天大半的時間，儘管工作時是坐著或者站着，到了下午也會開始感覺雙腳的腫脹感，即使回家沖了一個熱水澡，疲憊感也改善不大。原來，有效消除疲勞的解決方案可以從腳開始！泡腳，亦稱為足浴，從古至今都是養身之道、紓壓的好辦法。到底泡腳有哪些好處？如想增強效果又可以怎樣做呢？ 足浴促進血氣循環有助入眠 不少朋友以足浴來養生，有助促進血氣循環，紓緩疲勞感，甚至有助入眠。古時亦有說法，「春天洗腳，昇陽固脫；夏天洗腳，暑濕可祛；秋天洗腳，肺潤腸濡；冬天洗腳，丹田溫灼。」四季泡腳都有不同的好處，而不少名人都有通過泡腳足浴來調理身子，如孫儷、黎姿、張嘉倪都有不時在社交平台上分享浸腳的貼士。 中醫拆解失眠成因 浸腳按穴位減輕症狀

amJetso 送置富Malls x大麻成人氣精品