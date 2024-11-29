足浴好處驅寒兼改善手腳冰冷！浸腳最佳時間係幾多分鐘？

工作佔了我們每天大半的時間，儘管工作時是坐著或者站着，到了下午也會開始感覺雙腳的腫脹感，即使回家沖了一個熱水澡，疲憊感也改善不大。原來，有效消除疲勞的解決方案可以從腳開始！泡腳，亦稱為足浴，從古至今都是養身之道、紓壓的好辦法。到底泡腳有哪些好處？如想增強效果又可以怎樣做呢？
足浴促進血氣循環有助入眠
不少朋友以足浴來養生，有助促進血氣循環，紓緩疲勞感，甚至有助入眠。古時亦有說法，「春天洗腳，昇陽固脫；夏天洗腳，暑濕可祛；秋天洗腳，肺潤腸濡；冬天洗腳，丹田溫灼。」四季泡腳都有不同的好處，而不少名人都有通過泡腳足浴來調理身子，如孫儷、黎姿、張嘉倪都有不時在社交平台上分享浸腳的貼士。
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黎姿：睡前泡腳 驅寒兼改善手腳冰冷
黎姿維持多年「睡前泡腳」的習慣，她認為，泡腳對身體有很多好處，可以促進血液循環、有助提升睡眠品質，在冬天泡腳可以為身體驅寒、改善手腳冰冷的問題。
孫儷：分享泡腳時可加點醋助驅寒安眠
孫儷養生之道就是泡腳，不定時就在社交平台分享泡腳貼士，她更指，365天風雨不改都要泡腳！孫儷建議，泡腳時可以加些醋，有助祛濕、安眠、驅寒。
張嘉倪：中藥泡腳維持苗條身材
熱愛泡腳的女星還有張嘉倪，她的瘦身秘訣之一是「泡腳」，每天都會用上生薑、艾草、當歸、北芪、黨蔘的中藥包煮成中藥水泡腳，泡腳時身體就會排出體汗，對於祛水腫、祛濕、祛風效果顯著。
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女性經期時就不要亂泡腳
泡腳雖然簡單，但都有學問，如溫度、時間、容器等都可以很講究。其實「腳是人類第二個心臟」，腳的穴位非常多，而泡腳是可以幫助調理身體，慣性泡腳可促進身體循環、新陳代謝、舒緩腳部疲勞、幫助排汗，甚至調理情緒、改善失眠問題從而提升睡眠品質。不過女性經期時就不要亂泡腳，最好查問醫生才對正下藥。
泡腳的理想時間？
泡腳雖則好處多，但別忽視泡腳的時間！最理想的泡腳時間，最好在20-30分鐘之間，如時間過長可令身體不適的風險增加。另外，如空腹、飯後半小時內的狀況下也不應泡腳，原因是泡腳會加快血液循環，如這個時候泡腳容易產生頭暈問題。
最理想泡腳水溫？
有些人認為，泡腳的水溫越熱越好，因能加快血液循環，而事實是泡腳溫度以38至42度最佳，比人體體溫再高一些便可。同時，水量在膝蓋以下的位置最為合適，過高的水會令腿部血管過度擴張，使體內血液逆向循環，有損身體。
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足浴常見問
問：浸腳足浴可以浸幾耐？
答：最理想的泡腳時間，最好在20-30分鐘之間
問：浸腳要用幾多度水溫？
答：泡腳溫度以38至42度最佳，比人體體溫再高一些便可
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