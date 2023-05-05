轉季慳位收納法｜冬天衫識摺就唔怕變形　羽絨放入壓縮袋大錯特錯

夏天就快到，是時候收好冬天的冷衫、大褸。不過，冬天的保暖服裝較為厚身，要慳位地收納實在讓人大傷腦筋，而最漲卜卜的羽絨褸更加要小心收納才能保持保暖效能！C9達人以下集合大褸、羽絨、冷衫、長袖衫的收納方法，方便大家將冬天衫放到整整齊齊！
兩大冷衫收納技巧
1. 折疊收納
以下的折疊摺法比普通摺法，更能用盡布料間摺起時的虛位，摺出來的冷衫會佔較少空間。
2. 衣架收納
用衣架掛起冷衫，雖然不及以上的摺法般方便收納，但可以防止衣物變型，適合本身層數較多的衣櫃。
大褸靠一個衣架重疊收納
大褸不能摺起，而且掛起後中間會有厚布料形成的虛位，這些空間適合用來掛背心、薄褸、頸巾等，用盡每一個衣架的容量和衣櫃的收納空間。衣物較多的話，衣架重疊收納的方法還可以配合顏色分類，方便自己在下個冬季配搭造型。而將大褸由長至短貼住衣櫃一邊吊掛，還能騰出下方的空間擺放其他衣物或手袋、配件。
轉季收納｜冬天羽絨難收納？盤點5個清潔羽絨技巧 春夏注意防潮防霉！
羽絨
在收起羽絨外套前，最好先將外套在陰涼、通風的地方晾，去除濕氣。羽絨是以羽毛之間的空間鎖住空氣來保暖，用抽真空方法收納羽絨，有機會影響羽絨外套的保暖性能，因此最好避免以用壓縮袋儲放羽絨。
羽絨外套最理想是用衣架掛起，再放進掛衫專用的衣物袋中存放，不過，如果衣櫃的空間不足，將羽絨捲成圓筒形收納，放在密實袋（不要將全部空氣壓走）或隨外套附送的小袋中，旁邊放防潮用品，也能妥善存儲羽絨外套。
收納達人近藤麻理惠：豆腐磚摺衫法
近藤麻理惠的「豆腐磚摺衫法」不但節省空間，摺好的衣服還能企身擺放，方便在眾多衣服中找出自己想穿著的一件，而又不會令櫃筒變得凌亂，絕對是必學的摺衫方法！
原文刊登於 C9．達人