轉季慳位收納法｜冬天衫識摺就唔怕變形　羽絨放入壓縮袋大錯特錯

冬天衫收納法

夏天就快到，是時候收好冬天的冷衫、大褸。不過，冬天的保暖服裝較為厚身，要慳位地收納實在讓人大傷腦筋，而最漲卜卜的羽絨褸更加要小心收納才能保持保暖效能！C9達人以下集合大褸、羽絨、冷衫、長袖衫的收納方法，方便大家將冬天衫放到整整齊齊！ 兩大冷衫收納技巧 1. 折疊收納 以下的折疊摺法比普通摺法，更能用盡布料間摺起時的虛位，摺出來的冷衫會佔較少空間。

2. 衣架收納 用衣架掛起冷衫，雖然不及以上的摺法般方便收納，但可以防止衣物變型，適合本身層數較多的衣櫃。

羽絨 在收起羽絨外套前，最好先將外套在陰涼、通風的地方晾，去除濕氣。羽絨是以羽毛之間的空間鎖住空氣來保暖，用抽真空方法收納羽絨，有機會影響羽絨外套的保暖性能，因此最好避免以用壓縮袋儲放羽絨。 羽絨外套最理想是用衣架掛起，再放進掛衫專用的衣物袋中存放，不過，如果衣櫃的空間不足，將羽絨捲成圓筒形收納，放在密實袋（不要將全部空氣壓走）或隨外套附送的小袋中，旁邊放防潮用品，也能妥善存儲羽絨外套。