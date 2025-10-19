轉季抗衰老推介：CurrentBody 6合1光療面膜機、BABOR雙安瓶組合、Grown Alchemist晚霜

女生在25歲後，體內膠原蛋白的流失速度會加快，加上即將步入秋冬季，更容易出現因乾燥而出現缺水、暗沉、乾紋等情況，出現彈性下降、細紋、乾燥等初老跡象。想肌膚保持年輕有活力，平日必須勤力護膚，今次為大家介紹多款抗衰老的日夜面霜、精華及美容儀，雙管齊下擊退衰老！
轉季抗衰老推介｜BABOR x Hanna Schönwald 限定藝術安瓶精華系列
來自德國的BABOR聯乘當地工業藝術家新星Hanna Schönwald，推出限定藝術安瓶精華系列，Hanna為5款雙安瓶精華組合繪畫5款獨特簡約的藝術畫作，並以不同配色分別出其功能性。
5款限定套裝各搭配兩款皇牌安瓶，以1+1組合混搭使用，解決各種肌膚問題，更以優惠體驗價發售。例如煥顏緊緻安瓶精華組合($340)，以晚間活肌能量安瓶精華配合瞬效重塑提升安瓶精華，為肌膚於夜間進行肌膚深層修復再生，同時撫平皺紋，重拾青春緊緻。另一款水活滋養安瓶精華組合($270)，凝聚保濕與營養修護力量，補水同時深度滋養，全面為肌膚充電，回復健康穩定狀態，締造水潤飽滿、健康透亮的膚質。
轉季抗衰老推介｜Grown Alchemist 再生緊緻晚霜 $800
Grown Alchemist的再生緊緻系列最近加入晚霜新成員，抗衰老修護配方包括紅毛丹、植物EGF及綠茶，促進肌膚長期健康，質地豐潤如膏，強效抗氧化，對抗自由基損傷，減少細紋和皺紋，並提升肌膚光滑度，於夜間改善可見的衰老跡象，令肌膚更光滑豐盈。
轉季抗衰老推介｜CurrentBody Skin LED 6合1光療面膜儀 $4,950
最新面膜儀備有566個LED，釋放6種光波，包括紅光、近紅外光、深近紅外光、黃光、綠光及藍光，帶來促進膠原蛋白生成、提亮膚色及抗衰老等功效，更可消除引起痘痘的細菌，緩解炎症，一機解決多種肌膚問題。面膜備有5大模式，如抗衰老、亮白及抗痘等，但當中最貼心的一定是懶人必用的「全方位模式」，結合光療標靶護膚技術，針對不同面部位置使用最適合波長，達至全方位精密護膚效果。
轉季抗衰老推介｜Panasonic Beauty VITALIFT RF EX EH-SR86 $4,580
Panasonic Beauty最近推出VITALIFT RF EX旗艦級美容儀EH-SR86，新機集合4 MHz RF技術、雙動態EMS EX技術、630nm Red LED光療及ION技術於一身，一機做到刺激膠原蛋白增生、緊致輪廓、提亮膚色，深層導入同時清除毛孔中的殘留雜質。5種模式包括抗皺、提拉、緊緻、清潔及保濕，值得一提的是，特別的D型提拉感應頭設計，能輕鬆提拉，同時精準地觸及眼周、法令紋等細緻部位。
轉季抗衰老推介｜KANEBO 升級版日夜乳霜
升級配方蘊含自主研發的TAISHI Complex，靈感源自包裹初生嬰兒幼嫩肌膚的「胎脂」，如同誕生時天然賦予的肌膚保護膜，加入Niacinamide(煙酰胺)持續深層滋養。乳霜更備有日霜及晚霜，在日夜活肌及修護，在日間強化肌膚彈性、減少暗沉，同時抵禦紫外線侵害；而晚霜恢復緊緻回彈力、減淡細紋、提升光滑度。