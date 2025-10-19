轉季抗衰老推介：CurrentBody 6合1光療面膜機、BABOR雙安瓶組合、Grown Alchemist晚霜

女生在25歲後，體內膠原蛋白的流失速度會加快，加上即將步入秋冬季，更容易出現因乾燥而出現缺水、暗沉、乾紋等情況，出現彈性下降、細紋、乾燥等初老跡象。想肌膚保持年輕有活力，平日必須勤力護膚，今次為大家介紹多款抗衰老的日夜面霜、精華及美容儀，雙管齊下擊退衰老！

轉季抗衰老推介｜ BABOR x Hanna Schönwald 限定藝術安瓶精華系列

來自德國的BABOR聯乘當地工業藝術家新星Hanna Schönwald，推出限定藝術安瓶精華系列，Hanna為5款雙安瓶精華組合繪畫5款獨特簡約的藝術畫作，並以不同配色分別出其功能性。

5款限定套裝各搭配兩款皇牌安瓶，以1+1組合混搭使用，解決各種肌膚問題，更以優惠體驗價發售。例如煥顏緊緻安瓶精華組合($340)，以晚間活肌能量安瓶精華配合瞬效重塑提升安瓶精華，為肌膚於夜間進行肌膚深層修復再生，同時撫平皺紋，重拾青春緊緻。另一款水活滋養安瓶精華組合($270)，凝聚保濕與營養修護力量，補水同時深度滋養，全面為肌膚充電，回復健康穩定狀態，締造水潤飽滿、健康透亮的膚質。