農曆新年2023｜過年家中要放甚麼植物？5種適合新春開運的吉祥花卉

台灣素有「蘭花王國」的美名，其中外型高貴圓滿，花朵姿態猶如蝴蝶輕盈飛舞的「蘭花之后」蝴蝶蘭更是人見人愛。尤其蘭花在中國文化中象徵如君子般高潔、典雅、賢德等意義，在家裡擺上一盆蘭花也能襯托主人不凡的品格。

鳳梨花是屬於鳳梨科的花卉，有各式品種及造型，雖然外觀不盡相同，不過鳳梨花鮮豔的顏色綻放開來，格外令人眼睛為之一亮。再加上鳳梨有「旺」的含義，也象徵讓新的一年好運旺旺來，過年期間擺上一盆作為家中擺設再適合不過了。

富貴竹又稱「開運竹」、「萬年青」，俗話說「花開富貴，竹報平安」，富貴竹有步步高升的吉祥寓意，青綠蒼翠、生機蓬勃的樣子為新的一年注入無限生機，是非常適合室內觀賞的盆栽之一，而且還具有好養好照顧的特性，就算你不是綠手指也沒問題。

銀柳的台語發音跟「銀兩」諧音很接近，有招財吉祥、財源滾滾的意思，所以在農曆新年期間特別受歡迎。一般來說，春節期間看到的銀柳多為銀白色，是芽鱗脫落後的樣子，由於看起來毛茸茸就像貓咪的尾巴，所以又被稱為「貓柳」。

說到兔年最應景的花就不能不提有「盆花皇后」之稱的仙克來。仙客來開花時，花瓣向上生長的樣子有如兔耳，因此也有「兔仔花」的別稱。另外，仙客來的中文名稱又有「仙克翩翩飛來」的寓意，也讓它成為春節期間非常受歡迎的「吉祥花卉」之一。

過年期間有哪些植物不能擺？

梅花

雖說梅花是冬天常見的季節花卉，不過由於它的諧音與「霉」相近，不免讓人聯想到「倒霉」、「霉運」等不吉利的含義。

扶桑花

大方豔麗的扶桑花總是給人一種有如南洋熱情、盛放如夏的活力印象，但是扶桑和「服喪」諧音相同，所以也春節期間不建議再放家裡做擺設喔。

仙人掌

雖然仙人掌很適合放在辦公室作為驅除小人的辦公桌植物，但是在家裡擺放仙人掌就不建議了。除了會有不歡迎客人的寓意之外，過年期間來訪的親友中還可能有小朋友，萬一不小心被仙人掌的刺扎到就不好囉！