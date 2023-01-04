農曆新年2023｜龍貓、千與千尋、魔女宅急便新年精品 限定利是封/復刻花盆/廚具系列

臨近農曆新年，相信不少人都準備辦年貨和佈置家居。吉卜力電影主題精品專賣店Donguri Republic最近推出一套4款結合傳統鏤空紙雕藝術和吉卜力經典角色的利是封，只限定於香港、台灣及日本發售，而香港更是首波開賣地區，將於1月11日起，在香港全線分店有售。
利是封採用龍貓空中飛翔和無臉男澡堂場景，配合寓意長壽和福氣的松竹梅及七寶紋等吉祥圖案背景，襯托金色的內封更顯立體感和充滿喜慶氣氛，藉此向親朋摯友送上祝福，也別具收藏價值。
《龍貓》和《魔女宅急便》2023年復刻版陶瓷小花盆系列
新年當然要買花裝飾一下家居，Donguri Republic特別推出龍貓、貓巴士或魔女宅急便吉吉的2023年復刻版陶瓷小花盆，為家居添加春日氣氛。這3款吉卜力經典角色小花盆曾於2013年推出，甫上架即被搶購一空，為回應粉絲們多年來的期待，Donguri Republic再次推出10週年復刻版，除了作花盆裝飾外，也可以用來擺放賀年糖果，祝願新一年甜蜜幸福。
《龍貓》和《魔女宅急便》琺瑯廚具系列
除了客廳之外，不妨趁歲晚大掃除，為廚房注入新活力，Donguri Republic推出一系列可愛又實用的《龍貓》和《魔女宅急便》琺瑯廚具，廚具的琺瑯塗層有良好耐酸鹼和抗腐蝕性，不沾味不沾色，表面光滑易清潔，可用於電磁爐、電陶爐及明火。廚具系列包括收納盒、量杯、平底鍋和手沖壼，外型小巧，適合烹煮醬汁、小食或飲品，招呼來拜年的親朋好友。
《龍貓》和《魔女宅急便》琺瑯廚具由即日起於Donguri Republic元朗店優先發售，適逢今年是Donguri Republic元朗店開業2週年，即日起凡於店內消費滿$500或以上即可獲贈《龍貓》新春杯墊乙件(非賣品) 或滿$800或以上可獲贈《龍貓》毛巾套裝乙件(非賣品)，送完即止。