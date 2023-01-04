農曆新年2023｜龍貓、千與千尋、魔女宅急便新年精品 限定利是封/復刻花盆/廚具系列

臨近農曆新年，相信不少人都準備辦年貨和佈置家居。吉卜力電影主題精品專賣店Donguri Republic最近推出一套4款結合傳統鏤空紙雕藝術和吉卜力經典角色的利是封，只限定於香港、台灣及日本發售，而香港更是首波開賣地區，將於1月11日起，在香港全線分店有售。

利是封採用龍貓空中飛翔和無臉男澡堂場景，配合寓意長壽和福氣的松竹梅及七寶紋等吉祥圖案背景，襯托金色的內封更顯立體感和充滿喜慶氣氛，藉此向親朋摯友送上祝福，也別具收藏價值。