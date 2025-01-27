農曆新年四出拜年，過了年初三赤口後，大家都「逗」了不少利是（英文︰Red packets），可能有人對著利是「虎視眈眈」想拆，但通常會被長輩阻止，未知各位知不知道拆利是的最佳時間及日子呢？如果提早拆利是，根據新年傳統會有「財散」的禁忌，因此不少長輩都會提醒小朋友不要提早拆利是。到底年初幾先可以拆利是？那一日才是拆利是的吉日、拆利是又有哪些事項要注意呢？

人日是甚麼？為甚麼 初七是拆利是吉日？ 對於初幾才可以拆利是、那一日才是拆利是最佳日子，外間都眾說紛紜，有指農曆正月初七就可以拆，因初七是「人日」，在這個「人人生日」的日子，將利是當成生日禮物般拆開，絕對「應節」。 亦有說法指在元宵節即初十六宜拆利是，因年初一至年初十五都屬於過年日子，待過年後收齊利是才「齊齊整整」拆利是。

收到利是後的注意事項 「壓歲錢」壓枕頭下 另外，過年拿到的利是錢又稱為「壓歲錢」，有避邪的意思，因為過去相傳除夕夜時會有「年獸」來搗亂，父母為了讓孩子安睡，會把銅錢放入紅包，放在孩子的枕頭底下，由於年獸害怕紅色和銅器撞擊的聲響，因此不敢靠近小孩，孩子也能安心睡好覺。時至今日，有不少人有把利是放在枕頭底下的習慣，如果由長輩手上拿到紅包，不妨將拿來壓在枕頭底下一段時間，有助於接收新年的財氣與福氣。

利是封留待喜慶時再用 有著重傳統的人士不喜歡循環再用利是封，例如在虎年用牛年的利是封，一來予人寒酸的感覺，二來利是被人打開過，好運氣也被「放走」，不過沒有寫字、也沒有生肖和年份記號的利是，可以留下來等到婚禮、滿月酒時再重複使用，又或者捐出予相關機構，符合時下的環保大趨勢。 拆利是禁忌 如文章開首提及，拆利是亦要選好吉日，記得要提醒小朋友不要收到利是後馬上拆利是，而如果大家想有一種圓圓滿滿收齊祝福的寓意，可以等過了正月十五元宵節才拆利是，這樣做才會「財聚」！

以上便是傳統拆利是最佳日子及拆利是的習俗，大家亦可以因應自己習慣去決定是否跟從。《am730》在此處祝各位讀者新年快樂，蛇年龍蛇共舞！