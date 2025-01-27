還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單

還太歲通常在每年冬至前或立春前進行，一般來說，每年「冬至」（12月21或22日）前是還太歲的最佳時機，但若趕不及或者忘記了，亦可以趕於「立春」(2月3日)前完成。以下為大家介紹2025年要還太歲的生生肖、還太歲步驟、還太歲吉日、還太歲祭品等須知，更可以在家還太歲！

還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單

還太歲教學｜ 2025 年蛇年犯太歲的生肖 一般來說，如果自己的生肖與當年的太歲相沖，年初可去攝太歲求全年平安。攝過太歲便要還太歲，回攝太歲的廟宇向太歲星君報告及表達感謝。以下就是2025年蛇年犯太歲的生肖： 屬蛇（值太歲）

屬虎（刑太歲 + 害太歲 ）

屬猴（刑太歲 + 破太歲）

屬豬（沖太歲） 還太歲擇吉日方法

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還太歲教學｜還太歲吉日吉時 傳統習俗是年頭作福、年尾還神，有人會於冬至前還神，因為冬至後開始步入下年的氣；亦有人於「尾禡」還神，即是農曆十二月十六日。在選擇吉日時，應避免與自己生肖相沖的日子。於《通勝》看到有「歲德」、「月德」、「天德」、「天月」、「德合」、「三合」及「六合」的日子，就是適宜還神之日。 2025 年 1 月3日（星期五），相沖生肖：虎

2025 年 1 月 4 日（星期六），相沖生肖：兔

2025 年 1 月6 日（星期一），相沖生肖：蛇

2025 年 1 月7 日（星期二），相沖生肖： 馬

2025 年 1 月11 日（星期六），相沖生肖：狗

2025 年 1 月 20 日（星期一），相沖生肖：羊

2025 年1月25日（星期六），相沖生肖：鼠 新年食譜｜南乳燜豬肉、蠔皇冬菇等盆菜美食 五星酒店總廚教煮(有片)

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