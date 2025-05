逸蘭銅鑼灣酒店╳香港電車 大玩復古風 首推叮叮旗袍遊/綺裳時光住宿優惠/品嚐雞尾酒

香港逸蘭銅鑼灣酒店將與香港電車(「叮叮」)合作,於2025年5月17日起,每逢週末推出「叮叮旗袍遊」活動,透過現代視角講述香港的文化故事。「叮叮旗袍遊」的參加者將到訪位於中環的嫣裳記挑選並租借心儀的旗袍或長衫(提供女士、男士和兒童款式),適合情侶、親友或家庭一同參與。並將乘搭仿照1920年代開放式設計的古雅電車,於港島街道穿梭,沉浸在懷舊風情的花樣年華中。電車抵達銅鑼灣總站後,可到毗鄰的逸蘭酒店Salon Lanson享用一杯 The World of Suzie Wong 雞尾酒。這款雞尾酒靈感源自經典電影《蘇絲黃的世界》,該片於1960年代在香港取景,加上旗袍主題,有如電影花樣年華的復古感覺。

叮叮旗袍遊|綺裳時光住宿優惠

另外,酒店更推出「綺裳時光」住宿優惠,每房每晚國2,430起,包括一晚住宿、「叮叮旗袍遊」套票兩張(含旗袍租借及乘搭「電車全景遊」下午4時15分上環至銅鑼灣班次),以及Salon Lanson的The World of Suzie Wong雞尾酒兩杯。「綺裳時光」住宿優惠僅限 2025年5月17日至8月17日期間的週末供應。

「叮叮旗袍遊」套票(每張$580)包括:

•一小時「電車全景遊」觀光之旅(單程)下午4時15分由上環西港城總站出發至銅鑼灣總站

•在嫣裳記租借旗袍或長衫一件(下午1時至3時),並於次日歸還(上午10時至中午12時)

•以額外$68,於Salon Lanson享用一杯 The World of Suzie Wong 雞尾酒(下午5時30分至晚上7時30分)