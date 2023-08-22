運動跑鞋│車銀優化身運動男神推介 SKECHERS Max Cushioning Hyper Burst輕量中底高回彈力跑鞋

美國三大運動鞋類品牌之一SKECHERS，一直研發高科技運動鞋，以創新舒適科技全方位滿足每雙腳的不同需要。SKECHERS結合兩大皇牌舒適科技SKECHERS Max Cushioning® 及SKECHERS HYPER BURST®，推出專為跑者度身訂造、極輕量而回彈避震緩衝性能極高的運動系列「SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst®」，並由熱愛運動的品牌宣傳大使車銀優率先體驗兩大高超技術的結合。
運動跑鞋│SKECHERS完全滿足車銀優需求
身爲全方位藝人的的車銀優在出道後仍然熱愛做運動，選擇重量訓練亦是他保持完美體態的方法之一。高回彈緩衝力及耐摩擦力的「SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst®」令到車銀優無論是面對高強度運動還是日常練習，SKECHERS都可以每分每秒支撐著他，成爲他日常訓練的最佳伙伴。而HYPER BURST® 技術也廣泛地應用在SKECHERS其他系列的鞋款上，適合於日常生活步行或慢跑的用家。
運動跑鞋│獨創最輕最彈中底
一雙運動鞋最重要的就是中底科技，跑者跑步時腳掌落地所產生的衝擊力，都會讓中底吸收、緩衝及分散，以達到緩震的效果，如果沒有中底負責避震緩衝及維持穩定，過大的衝擊力就會帶給跑者想象不到的傷害。曾被評選為「年度最佳跑步裝備獎（Gear of the Year）」的SKECHERS GO RUN Razor 3 HyperTM之所以從云云跑鞋中突圍而出，正正是因為應用了SKECHERS HYPER BURST® 技術，以「超臨界發泡製程」技術，在發泡體中形成無數個緊密貼合的密閉式氣囊結構，創造出極度輕量並擁有優秀的回彈性能的材質，在跑步時充分吸收落地動力，並在起步時反饋為向前推進的動力，長時間無間斷地為跑者提供高度支撐與避震緩衝的能量，保持著每一次著地及動作都更穩定自然，靈活俐落。而SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst® 系列把如此超卓材質科技與SKECHERS Max Cushioning® 舒適科技設計結合，為跑者提供極致舒適跑步體驗。
運動跑鞋│全方位滿足不同需要
SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst®運動鞋系列除了適合高強度運動，多元化的性能亦適合用家在日常走路或慢跑時穿著，避震緩衝、高回彈力抓力及透氣設計，令到每一步都保持舒適靈活，輕鬆踏出每一步。而系列的用色百搭，流線型設計完美襯托出休閒穿搭或運動造型，配合用家的不同日常需要。
運動跑鞋│SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst®系列
全新SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst® 系列即日起將於SKECHERS香港及澳門全線專門店和官方網店http://www.skechers.com.hk/ 發售。