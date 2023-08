運動跑鞋│車銀優化身運動男神推介 SKECHERS Max Cushioning Hyper Burst輕量中底高回彈力跑鞋

運 動 跑 鞋│ 獨創最輕最彈中底

一雙運動鞋最重要的就是中底科技,跑者跑步時腳掌落地所產生的衝擊力,都會讓中底吸收、緩衝及分散,以達到緩震的效果,如果沒有中底負責避震緩衝及維持穩定,過大的衝擊力就會帶給跑者想象不到的傷害。曾被評選為「年度最佳跑步裝備獎(Gear of the Year)」的SKECHERS GO RUN Razor 3 HyperTM之所以從云云跑鞋中突圍而出,正正是因為應用了SKECHERS HYPER BURST® 技術,以「超臨界發泡製程」技術,在發泡體中形成無數個緊密貼合的密閉式氣囊結構,創造出極度輕量並擁有優秀的回彈性能的材質,在跑步時充分吸收落地動力,並在起步時反饋為向前推進的動力,長時間無間斷地為跑者提供高度支撐與避震緩衝的能量,保持著每一次著地及動作都更穩定自然,靈活俐落。而SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst® 系列把如此超卓材質科技與SKECHERS Max Cushioning® 舒適科技設計結合,為跑者提供極致舒適跑步體驗。

運 動 跑 鞋│ 全 方位滿足不同需要

SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst®運動鞋系列除了適合高強度運動,多元化的性能亦適合用家在日常走路或慢跑時穿著,避震緩衝、高回彈力抓力及透氣設計,令到每一步都保持舒適靈活,輕鬆踏出每一步。而系列的用色百搭,流線型設計完美襯托出休閒穿搭或運動造型,配合用家的不同日常需要。