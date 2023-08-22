運動跑鞋│車銀優化身運動男神推介 SKECHERS Max Cushioning Hyper Burst輕量中底高回彈力跑鞋

美國三大運動鞋類品牌之一SKECHERS，一直研發高科技運動鞋，以創新舒適科技全方位滿足每雙腳的不同需要。SKECHERS結合兩大皇牌舒適科技SKECHERS Max Cushioning® 及SKECHERS HYPER BURST®，推出專為跑者度身訂造、極輕量而回彈避震緩衝性能極高的運動系列「SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst®」，並由熱愛運動的品牌宣傳大使車銀優率先體驗兩大高超技術的結合。

運 動 跑 鞋│ SKECHERS 完全滿足車銀優需求

身爲全方位藝人的的車銀優在出道後仍然熱愛做運動，選擇重量訓練亦是他保持完美體態的方法之一。高回彈緩衝力及耐摩擦力的「SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst®」令到車銀優無論是面對高強度運動還是日常練習，SKECHERS都可以每分每秒支撐著他，成爲他日常訓練的最佳伙伴。而HYPER BURST® 技術也廣泛地應用在SKECHERS其他系列的鞋款上，適合於日常生活步行或慢跑的用家。