都市人損肝不自知 至尊護肝健康品牌利肝素® Legalon®籲關注肝臟健康 及早護肝｜至尊護肝健康品牌大獎｜真．生活至尊品牌大獎2024

參考資料:

1. Costa R, et al. Liver Int. 2023;43(3):534-545.

2. Marti-Aguado D, et al. J Hepatol. 2022;77(1):191-205.

3. Mayo Clinic. Available at: https://shorturl.at/mDIVW. Accessed Sep 2024.

4. Liver Ed. Liver Center. Available at: https://shorturl.at/JEnjp. Accessed Sep 2024.

5. Sing Tao Headline. Available at: https://shorturl.at/s46iw. Accessed Sep 2024.

6. Joung JY, et al. Brain Behav. 2019;9(3):e01235.

7. The Healthy Liver. American Liver Foundation. Available at: https://shorturl.at/zKMZ7. Accessed Oct 2024.

8. About the liver. British Liver Trust. Available at: https://britishlivertrust.org.uk/information-and-support/liver-health-2/abouttheliver/. Accessed Oct 2024.

9. Centre for Health Protection. Available at: https://www.chp.gov.hk/en/static/80032.html. Accessed Oct 2024.

10. Heyens LJM, et al. Front Med (Lausanne). 2021;8:615978.

11. Fang T, et al. Int J Biol Sci. 2022;18(15):5681-5697.

12. Estes C, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2020;51(8):801-811.

13. Sing Tao Headline. Available at: https://shorturl.at/PeMPb. Accessed Oct 2024.

14. Hallsworth K, et al. Frontline Gastroenterol. 2015;6(1):44-51.

15. Berná G, Romero-Gomez M. Liver Int. 2020;40(Suppl 1):102-108.

16. Seladi-Schulman J, Williams A. Healthline. Available at: https://rb.gy/opfnx. Accessed Oct 2024.

17. Stefano JT, et al. Ther Adv Endocrinol Metab. 2023;14(1):1-17.

18. Watson S. Healthline. Available at: https://www.healthline.com/health/liver-supplement. Accessed Sep 2024.

19. Gundermann KJ, et al. Pharmacol Rep. 2011;63(3):643-659.

20. Mayo Clinic. Available at: https://shorturl.at/YBFXM. Accessed Aug 2024.

21. Coelho MOC, Monteyne AJ, et al. Clin Nutr ESPEN. 2022;49:40-52.

22. Soybean and soy foods. Department of Health. Victoria State Government. Available at: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/soybeans. Accessed Aug 2024.

23. Petre A. 7 Healthy Foods That Are High in Nucleic Acid. Healthline. Available at: https://www.healthline.com/nutrition/nucleic-acid-foods. Accessed Aug 2024.

24. LCQ12: Regulation of health food products. Press Release. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region. Available at: https://www.info.gov.hk/gia/general/202404/24/P2024042400344.htm. Accessed Sep 2024.

25. Registration of Medicines in Hong Kong. Hong Kong Department of Health. Available at: https://www.dh.gov.hk/tc_chi/useful/useful_registration/useful_registration.html. Accessed Aug 2024.

26. Legalon 140 Cap 140mg Registration. Hong Kong Department of Health. Available at:

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/drug/productDetail/en/pharmaceutical_trade/145094. Accessed Jul 2024.

27. Legalon 140 Capsules Package Insert: Version M.-Nr.229719.

28. Post-White J, et al. Integr Can Ther. 2007;6(2):104-109.

29. Gillessen A, et al. Adv Ther. 2020;37(4):1279-1301.

30. Vargas-Mendoza N, Madrigal-Santillán E, et al. World J Hepatol. 2014;6(3):144-149.

31. Abenavoli L, et al. Phytother Res. 2018;32:2202-2213.

32. Butorova LI, Tsibizova TA, et al. Exp Clin Gastroenterol. 2010;3:85-91.

33. Albrecht M, Frerick H, et al. Z Klin Med. 1992;47:87-92.

34. Data on file

35. Faculty of Medicine. The Chinese University of Hong Kong. Available at: https://shorturl.at/nVax2. Accessed Aug 2024.

36. Watson K, Zimlich R. Healthline. Available at: https://shorturl.at/afSKh. Accessed Sep 2024.

37. Your Liver. Canadian Liver Foundation. Available at: https://www.liver.ca/your-liver/. Accessed Jul 2024.



*根據一項涉及2,637名肝臟問題患者的臨床報告,當完成一個為期8週的水飛薊素療程後,一半肝臟問題患者的肝酵素指數 (ALT及 AST) 回復正常。

^上腹壓力

產品成效和副作用因人而異,使用前請參閱產品包裝說明,詳情請向醫生或藥劑師查詢。

PM-LEG-24-100708 Oct 2024