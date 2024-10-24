都市人損肝不自知 至尊護肝健康品牌利肝素® Legalon®籲關注肝臟健康 及早護肝｜至尊護肝健康品牌大獎｜真．生活至尊品牌大獎2024

經常捱夜、食煙及飲酒固然傷肝1-3，但不代表滴酒不沾、飲食清淡就可保肝臟平安4,5。要肝臟健康，定期做身體檢查固然關鍵，但及早護肝也同樣重要。利肝素® Legalon®榮獲《am730》「真．生活至尊品牌大獎2024至尊護肝健康品牌」，利肝素品牌經理（暉致醫療管理有限公司）Angus Chan期望，品牌可提升市民對肝臟健康的關注，尤其是長期睡眠不足1、壓力過大6的打工一族，呼籲及早護肝以減低日後患上肝臟疾病的風險。

逾百萬人有肝臟脂肪積聚 睡眠質素差同樣傷肝

肝臟是人體新陳代謝的重要器官，重要功能僅次於大腦7，負責解毒8及代謝7等工作。由於大多數初期肝臟問題均沒有明顯症狀9，至出現症狀時往往已達嚴重階段，甚至無法逆轉。10, 11早前一項研究推算，本港有逾160萬人患有肝臟脂肪積聚問題12。另外，也有本地醫生調查指肝臟問題呈年輕化的趨勢，大約80位六歲至十六歲的青少年病人中，高達兩成患有脂肪肝，當中年紀最小的只有六歲13。

想護肝，要先知如何避免傷肝。肝臟脂肪積聚離不開都市人生活習慣有關，包括缺乏運動14、煙酒過多2,3、高糖、高鹽、高脂飲食15等。惟Angus提到，市民不察覺原來壓力大6、睡眠時間及睡眠質素1都會直接導致肝臟受損。「就算睡眠時間充足，但若然睡眠質素差，同樣埋下肝損風險1。」