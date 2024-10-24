都市人損肝不自知 至尊護肝健康品牌利肝素® Legalon®籲關注肝臟健康 及早護肝｜至尊護肝健康品牌大獎｜真．生活至尊品牌大獎2024

經常捱夜、食煙及飲酒固然傷肝1-3，但不代表滴酒不沾、飲食清淡就可保肝臟平安4,5。要肝臟健康，定期做身體檢查固然關鍵，但及早護肝也同樣重要。利肝素® Legalon®榮獲《am730》「真．生活至尊品牌大獎2024至尊護肝健康品牌」，利肝素品牌經理（暉致醫療管理有限公司）Angus Chan期望，品牌可提升市民對肝臟健康的關注，尤其是長期睡眠不足1、壓力過大6的打工一族，呼籲及早護肝以減低日後患上肝臟疾病的風險。
逾百萬人有肝臟脂肪積聚 睡眠質素差同樣傷肝
肝臟是人體新陳代謝的重要器官，重要功能僅次於大腦7，負責解毒8及代謝7等工作。由於大多數初期肝臟問題均沒有明顯症狀9，至出現症狀時往往已達嚴重階段，甚至無法逆轉。10, 11早前一項研究推算，本港有逾160萬人患有肝臟脂肪積聚問題12。另外，也有本地醫生調查指肝臟問題呈年輕化的趨勢，大約80位六歲至十六歲的青少年病人中，高達兩成患有脂肪肝，當中年紀最小的只有六歲13。
想護肝，要先知如何避免傷肝。肝臟脂肪積聚離不開都市人生活習慣有關，包括缺乏運動14、煙酒過多2,3、高糖、高鹽、高脂飲食15等。惟Angus提到，市民不察覺原來壓力大6、睡眠時間及睡眠質素1都會直接導致肝臟受損。「就算睡眠時間充足，但若然睡眠質素差，同樣埋下肝損風險1。」
慎選保健產品 成分可靠受衛生署監管
保護肝臟，除了可從生活習慣及飲食著手，還有戒酒、運動控制體重、減少脂肪和卡路里攝取，以及多吃纖維豐富的食物等外16,17，也可通過攝取含奶薊草提取物、蒲公英根和朝鮮薊葉的草本保健產品18。Angus續指坊間不少含大豆成分護肝產品，「市民或忽略自身對豆類製品有過敏反應，或屬關注尿酸人士，故選購時應先注意成分是否適合。19-23」此外一般保健食品是受《公眾衞生及市政條例》內與食物相關的條文規管24，不屬香港衛生署監管。而若然是經衛生署註冊的保健食品於安全程度、品質和成效則受到《藥劑業及毒藥條例》規管，必須提交證明文件，包括藥物的製造及品質管制程序的資料、臨床研究報告及有關產品在國外售後科學研究報告，可確保符合安全、品質和療效標準25。
利肝素® Legalon®是香港衛生署註冊的護肝產品26，受《藥劑業及毒藥條例》監管25，成分萃取自已有用作護肝產品二千年歷史的「護肝之花」奶薊草27,28，其種子提取出來的水飛薊素是一種強效抗氧化劑29，而且具有消炎作用29，捕捉體內的自由基並阻止其攻擊細胞30；另外水飛薊素能穩定肝細胞膜，增加體內抗氧化物的可用性29，促進排毒能力28，以及保護未受損29及修護受損的肝細胞31。利肝素® Legalon®擁有保護肝臟29、修護受損肝細胞31及促進肝細胞再生32的三效合一的強大功效，並經醫學證實，服用8周後可降低肝酵素及逆轉肝臟損傷*，有逾七成半使用者表示症狀獲得明顯改善，包括減輕疲勞、減少腹部不適^、改善食慾不振等33。
致力推動大眾關注肝臟健康
讓市民關注肝臟健康，利肝素® Legalon®早前設置推廣貨車，兩周內到九龍灣、觀塘、銅鑼灣及灣仔等商業區進行宣傳，於午飯時間安排與肝臟健康相關的小遊戲，令大家透過遊戲了解哪些生活習慣可能會影響肝臟健康，藉此提升關注。此外品牌也積極在社交媒體發布問答帖子，透過粉絲互動，令更多市民了解不同的肝臟疾病，以及應該如何護肝。「德國製造27的利肝素® Legalon®已在全球上市逾50年，並在50多個國家及地區註冊34。我們留意到疫後市民對保健的意識有所提高，加上中大研究反映都市人肝損問題35，促使品牌決意推廣產品，讓大家把握機會，回復健康身體。」
Angus強調，肝臟本身沒有感受痛楚的神經36，但不要因為它不痛不癢而輕視37，應時刻要抱著「治未病」的心態，避免肝臟問題達到不可逆轉，導致未來花費更多治療成本。他再次感謝大會頒發獎項，認同利肝素® Legalon®備受肯定。「大眾要維持良好生活習慣，及早關注肝臟健康，才可活出健康人生。」他總結。
註釋：見網頁版
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*根據一項涉及2,637名肝臟問題患者的臨床報告，當完成一個為期8週的水飛薊素療程後，一半肝臟問題患者的肝酵素指數 (ALT及 AST) 回復正常。
^上腹壓力
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PM-LEG-24-100708 Oct 2024