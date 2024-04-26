酸種麵包好處｜升糖指數較低 價錢點解咁貴？更健康美味？

香港興起一陣酸種麵包（英文︰Sourdough bread）熱潮，不少賣西式麵包的小店都有供應，外形看似普通麵包，但價錢平均貴一倍，不過依然有大批粉絲追捧，到底有甚麼迷人之處呢？是否營養價值更高更美味？接下來就為大家拆解酸種麵包的秘密吧！

酸種麵包的「酸種」到底是甚麼？

酸種麵包的起源最早可追溯至古埃及王朝，原材料為麵粉和水，利用天然酵母經長時間的發酵，培養出酸種麵團，經過烤焗後比一般麵包更加鬆軟、有彈性和濕潤，而且酸香獨特，不少人一吃就愛上。傳統的酸種麵團製作過程繁瑣，需要每天定時「餵食」酵母、麵粉和清水，過程中會産生出大量益生菌，形成獨一無二的酸味。經過耐心的培養和等候，約三天左右時間，酸種便慢慢發酵成形，待酸種培養完成，就可以可以加入麵粉揉成麵團，焗製為酸種麵包。據說在外國，有麵包店的酸種有近百多年歷史，至今依然每天「餵食」，味道絕對無可比擬。