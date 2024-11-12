野餐食譜｜雞蛋卷熱狗、午餐肉法式多士等4款韓式小食 菠蘿腸仔不再！

放假時不少人都選擇去野餐散心。與其每次野餐食譜都是菠蘿腸仔，不如搞搞新意思！這次為大家介紹雞蛋卷熱狗、午餐肉法式多士等4款韓式野餐小食，即使是料理新手也可以做到，而且成品充滿韓國風味， 大家學會後就和菠蘿腸仔講byebye吧！
野餐食譜｜雞蛋卷熱狗
韓式熱狗和雞蛋卷都是到韓國必食的韓國小食，這次就將兩樣菜式crossover，製作成雞蛋卷熱狗！雖然和菠蘿腸仔一樣都有用到腸仔，但是比起菠蘿腸仔更美觀，而且味道更佳。
雞蛋卷熱狗材料：
- 麵包1塊
- 香腸1條
- 雞蛋2隻
- 芝士1塊
雞蛋卷熱狗做法
1.將雞蛋打成蛋漿。
2.麵包去皮，再將麵包壓平。
3.將麵包放在砧板上，再鋪上芝士，放上香腸捲起。
4.用小火熱鑊，倒入食油，再倒入蛋漿。
5.蛋漿差不多凝固的時候，將捲起的麵包放上，再慢慢捲起來。
6.如果覺得不夠，可以再倒入蛋液接著拼，出鍋後切成小塊即可。
可將雞蛋卷熱狗分成小塊方便食用，或直接用竹籤串起。而且即使放涼了味道也沒有太大改變，十分適合帶去野餐。
短程行山路線｜逆走八仙嶺自然教育徑 經春風亭大美督作結
野餐食譜｜煙肉飯捲
野餐時只吃小吃難免有些不夠滿足，這時就需要有米飯的存在，可惜一般飯糰的味道較單調，而且紫菜又容易變軟，不太適合帶去野餐。而這個煙肉飯捲就能滿足大家的願望，既飽肚又夠味，重點是放涼後味道不變，符合野餐需要。
煙肉飯捲材料：
- 飯
- 魚鬆或紫菜等拌飯料
- 食鹽
- 黑胡椒粉
- 芝麻
- 麻油
- 芝士1片
- 煙肉6條
- 牛油紙
- 錫紙
煙肉飯捲做法
1.將飯放入碗中，加入鹽、黑胡椒粉、芝麻、麻油拌好，再撒入魚鬆或紫菜等的拌飯料，分成6份圓柱形狀飯團備用。
2.將一片芝士切成六等份。(中間切開，再在另一方向切兩刀）
3.取1條培根，再放上已切好的芝士和飯團捲起，步驟重複六次。
4.將6份飯捲放入燒熱的平底鑊中，將培根煎熟即可。
拌飯料可按個人喜好加入，飯捲的尺寸與培根的闊度一樣，包起來便不會太鬆散。成品充滿鹹香，而且完成後可先以牛油紙包起，再用錫紙保溫，這樣更方便食用。
踩單車好去處｜精選5條踩單車路線 睇飛機升降/新界單車徑 附全港單車公園地址
野餐食譜｜芝士腸年糕串
提到韓國小食的話，就不得不提年糕。不過製作一般的韓式炒年糕，醬料會很容易凝固起來，不適合放涼後食用。所以為了方便野餐時食用，這次介紹大家製作這款芝士年糕串，不但沒有醬料凝固的問題，而且用竹籤串起來的話，既不怕弄髒手指，又可以一人一串，不用怕「交換口水」。
芝士腸年糕串材料：
- 番茄醬
- 辣椒醬
- 砂糖
- 糖漿
- 蒜蓉
- 豉油
- 辣椒粉
- 年糕條（必須是條狀）
- 芝士腸
芝士腸年糕串做法
1.涼鑊中放入3湯匙番茄醬，1 湯匙辣椒醬，1 湯匙砂糖，5 湯匙糖漿，1 湯匙蒜蓉，1 湯匙豉油，1 湯匙辣椒粉，煮沸後放涼備用。
2.將年糕和芝士腸先用滾水煮一煮，不用熟透便可取出，然後把水印乾。
3.將年糕和芝士腸交叉串起。
4.熱鑊落油，放上芝士腸年糕串，待變色後便可翻面，直至另一邊也變色後便完成。
5.在吃前澆上第一步做的醬汁即可。
先將芝士腸和年糕用滾水煮熟比較方便，更可以去除年糕上的米水味。除了用韓式辣醬外，也可按個人喜好加入如番茄醬、芥末醬等醬汁。這款年糕串在韓國的路邊攤也十分受歡迎。最近雖然沒辦法到韓國旅遊，但不妨製作這個小食在野餐時吃，當作去了一趟韓國吧！
野餐攻略｜秋天宜野餐！ 野餐裝備清單整合
野餐食譜｜午餐肉法式多士
香甜的法式多士就吃不少，這次不妨用居家必備的午餐肉，製作成充滿鹹香的法式多士吧。這款條狀法式多士，十分方便食用，可以在野餐時一口一口地接著吃。
午餐肉法式多士材料：
- 雞蛋1隻
- 牛奶60mL
- 砂糖
- 午餐肉
- 麵包1塊
- 莫薩里拉芝士
- 粟米粒
- 牛油
午餐肉法式多士做法
1.將雞蛋、牛奶、砂糖倒入容器中攪拌。
2.將午餐肉切成小方塊，熱鑊落油，再將午餐肉放入鑊中翻炒。
3.將麵包壓平，鋪上馬蘇里拉芝士、午餐肉小塊和粟米粒後捲起。
4.將麵包卷蘸上牛奶蛋液。
5.將牛油在熱鑊上溶化，將麵包卷放上，煎成金黃色即可。
如果不喜歡午餐肉，餡料換成其他食材亦可。注意平底鑊不能過熱，不然牛油便會燒焦，麵包卷就很難煎成金黃色。