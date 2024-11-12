野餐食譜｜雞蛋卷熱狗、午餐肉法式多士等4款韓式小食 菠蘿腸仔不再！

放假時不少人都選擇去野餐散心。與其每次野餐食譜都是菠蘿腸仔，不如搞搞新意思！這次為大家介紹雞蛋卷熱狗、午餐肉法式多士等4款韓式野餐小食，即使是料理新手也可以做到，而且成品充滿韓國風味， 大家學會後就和菠蘿腸仔講byebye吧！

野餐食譜｜雞蛋卷熱狗 韓式熱狗和雞蛋卷都是到韓國必食的韓國小食，這次就將兩樣菜式crossover，製作成雞蛋卷熱狗！雖然和菠蘿腸仔一樣都有用到腸仔，但是比起菠蘿腸仔更美觀，而且味道更佳。 雞蛋卷熱狗材料：

- 麵包1塊

- 香腸1條

- 雞蛋2隻

- 芝士1塊 雞蛋卷熱狗做法 1.將雞蛋打成蛋漿。

2.麵包去皮，再將麵包壓平。

3.將麵包放在砧板上，再鋪上芝士，放上香腸捲起。

4.用小火熱鑊，倒入食油，再倒入蛋漿。

5.蛋漿差不多凝固的時候，將捲起的麵包放上，再慢慢捲起來。

6.如果覺得不夠，可以再倒入蛋液接著拼，出鍋後切成小塊即可。 可將雞蛋卷熱狗分成小塊方便食用，或直接用竹籤串起。而且即使放涼了味道也沒有太大改變，十分適合帶去野餐。 短程行山路線｜逆走八仙嶺自然教育徑 經春風亭大美督作結

野餐食譜｜煙肉飯捲 野餐時只吃小吃難免有些不夠滿足，這時就需要有米飯的存在，可惜一般飯糰的味道較單調，而且紫菜又容易變軟，不太適合帶去野餐。而這個煙肉飯捲就能滿足大家的願望，既飽肚又夠味，重點是放涼後味道不變，符合野餐需要。 煙肉飯捲材料：

- 飯

- 魚鬆或紫菜等拌飯料

- 食鹽

- 黑胡椒粉

- 芝麻

- 麻油

- 芝士1片

- 煙肉6條

- 牛油紙

- 錫紙 煙肉飯捲做法 1.將飯放入碗中，加入鹽、黑胡椒粉、芝麻、麻油拌好，再撒入魚鬆或紫菜等的拌飯料，分成6份圓柱形狀飯團備用。

2.將一片芝士切成六等份。(中間切開，再在另一方向切兩刀）

3.取1條培根，再放上已切好的芝士和飯團捲起，步驟重複六次。

4.將6份飯捲放入燒熱的平底鑊中，將培根煎熟即可。 拌飯料可按個人喜好加入，飯捲的尺寸與培根的闊度一樣，包起來便不會太鬆散。成品充滿鹹香，而且完成後可先以牛油紙包起，再用錫紙保溫，這樣更方便食用。 踩單車好去處｜精選5條踩單車路線 睇飛機升降/新界單車徑 附全港單車公園地址

野餐食譜｜芝士腸年糕串 提到韓國小食的話，就不得不提年糕。不過製作一般的韓式炒年糕，醬料會很容易凝固起來，不適合放涼後食用。所以為了方便野餐時食用，這次介紹大家製作這款芝士年糕串，不但沒有醬料凝固的問題，而且用竹籤串起來的話，既不怕弄髒手指，又可以一人一串，不用怕「交換口水」。 芝士腸年糕串材料：

- 番茄醬

- 辣椒醬

- 砂糖

- 糖漿

- 蒜蓉

- 豉油

- 辣椒粉

- 年糕條（必須是條狀）

- 芝士腸 芝士腸年糕串做法 1.涼鑊中放入3湯匙番茄醬，1 湯匙辣椒醬，1 湯匙砂糖，5 湯匙糖漿，1 湯匙蒜蓉，1 湯匙豉油，1 湯匙辣椒粉，煮沸後放涼備用。

2.將年糕和芝士腸先用滾水煮一煮，不用熟透便可取出，然後把水印乾。

3.將年糕和芝士腸交叉串起。

4.熱鑊落油，放上芝士腸年糕串，待變色後便可翻面，直至另一邊也變色後便完成。

5.在吃前澆上第一步做的醬汁即可。 先將芝士腸和年糕用滾水煮熟比較方便，更可以去除年糕上的米水味。除了用韓式辣醬外，也可按個人喜好加入如番茄醬、芥末醬等醬汁。這款年糕串在韓國的路邊攤也十分受歡迎。最近雖然沒辦法到韓國旅遊，但不妨製作這個小食在野餐時吃，當作去了一趟韓國吧！ 野餐攻略｜秋天宜野餐！ 野餐裝備清單整合

野餐食譜｜午餐肉法式多士 香甜的法式多士就吃不少，這次不妨用居家必備的午餐肉，製作成充滿鹹香的法式多士吧。這款條狀法式多士，十分方便食用，可以在野餐時一口一口地接著吃。 午餐肉法式多士材料：

- 雞蛋1隻

- 牛奶60mL

- 砂糖

- 午餐肉

- 麵包1塊

- 莫薩里拉芝士

- 粟米粒

- 牛油 午餐肉法式多士做法 1.將雞蛋、牛奶、砂糖倒入容器中攪拌。

2.將午餐肉切成小方塊，熱鑊落油，再將午餐肉放入鑊中翻炒。

3.將麵包壓平，鋪上馬蘇里拉芝士、午餐肉小塊和粟米粒後捲起。

4.將麵包卷蘸上牛奶蛋液。

5.將牛油在熱鑊上溶化，將麵包卷放上，煎成金黃色即可。 如果不喜歡午餐肉，餡料換成其他食材亦可。注意平底鑊不能過熱，不然牛油便會燒焦，麵包卷就很難煎成金黃色。 6個靚景野餐地方無敵海景/交通方便/寵物友善附交通資訊