短程行山路線｜逆走八仙嶺自然教育徑 經春風亭大美督作結

橫山腳路牌後，急落一小段略為崎嶇，到橫涌石澗上的小橋，不妨在樹蔭下休息一會，細聽川流不息的水聲。上樓級接上衛奕信徑，左轉往大美督方向，若看到W129標距柱代表離開了八仙嶺自然教育徑。分叉路起路況轉差，風化嚴重而且石級有高有低。起步約3公里後，到達全程最高約460米路口，隨平路前行，右轉為登八仙嶺仙姑峰的天梯。

繞仙姑峰山腰而行，由上坡轉為下坡，小心落腳以免拗柴。途中有開揚位遠眺橫嶺、船灣淡水湖和馬鞍山。經過不少樓梯抵春風亭。春風亭紀念1996年八仙嶺山火中，兩名捨己救人的周志齊老師和王秀媚老師，由時任港督彭定康揭幕紀念碑，「春風亭」三字為國畫大師方召麐的作品，亭旁種植了兩株羅漢松。春風亭景色為全程之最，馬鞍山、水壩、馬屎洲盡在眼前。經過船灣遊客中心後，沿右面行人路約十分鐘到大美督完結行程，可選擇巴士或小巴離開。

官方八仙嶺自然教育徑路線由大美督起步，新娘潭為終點，但大美督交通較方便，因此建議逆走。開揚景色不多，勝在蝴蝶伴行，若連同新娘潭及大美督風景，景色不止2星。全程海拔上升近400米而且樹蔭指數中級，部份路段風化嚴重，算是短程而難度中等的行山路線。

八仙嶺自然教育徑行山路線︰

新娘潭→橫山腳→橫涌石澗小橋→橫七古道分叉路→標距柱W128→春風亭→船灣遊客中心→汀角路→大美督

起步交通︰275R九巴-大埔墟站上車（假日上午至黃昏）

20R小巴（周一至日服務，但班次疏落）新娘潭下車

終點交通︰大美督乘75K等九巴或20C小巴回大埔市區

距離：約4.5公里

時間：2-3小時（連休息及拍照）

撤退點︰-

補給點︰-

廁所︰新娘潭、船灣遊客中心、大美督

體力：2/5

技術：1.5/5

景色︰2/5