開心香港｜美食市集一連3場登陸港九新界 多國美食主題/烹飪示範 4.26起免費派飛！【內附派發地址】

政府於昨天(24日)宣布啟動「開心香港」，推出一系列活動。除了全港戲院日外，更於4月至6月在港九新界舉行3場大型美食市集，以環球美食為主題，全部免費入場。即睇門票派發詳情！

首場美食市集灣仔會展舉行 18區民政諮詢中心免費派門票 香港民政事務總署於昨日宣布，推出一系列「開心香港」慶祝活動。其中於4月至6月期間，於港九新界舉行3場大型美食市集。三場美食巿集設有不同美食主題，並會加入青年元素、烹飪示範、表演和兒童遊戲等，市民可免費入場參加3場美食市集。首場美食巿集需持票入場，其餘兩場均不需門票。 首場「開心香港」美食市集將於4月29日及30日在灣仔香港會議展覽中心3G展覽廳舉行，以環球、華夏和香港地道美食為主題。市民可憑大會門票免費入場，門票於4月26日上午8時起在附表所列的18區民政諮詢中心免費派發，每人限取兩張，派完即止。民政總署亦預留了部分門票於巿集舉行期間在會場免費派發。 即睇民政諮詢中心地址

第二場「開心香港」美食市集將於5月6日及7日在沙田大會堂廣場和沙田公園舉行，以華夏和香港地道美食為主題。第三場「開心香港」美食市集將於6月3日及4日假觀塘海濱「VESSEL發現號」舉行，以亞洲美食和美酒佳餚為主題。第二及三場的市集不設門票，市民可免費入場。