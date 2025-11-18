熱門搜尋:
生活
2025-11-18 15:00:00

阿爾卑斯小木屋聖誕節日限定回歸 抽獎送瑞士雙人機票+五星酒店住宿豪華之旅

由Black Sheep打造聖誕冬日快閃餐廳「阿爾卑斯小木屋」Chalet des Alpes，即將再度回歸蘇豪區，今次會以全新面貌示人，更首次與瑞士旅遊局合作大搞抽獎，食客有機會贏取免費瑞士雙人豪華之旅！
 

特設遊戲室適合派對

「阿爾卑斯小木屋」餐廳將會設有酒吧、私人廂房及遊戲室，提供各款遊戲包括經典足球機、巨型層層疊、木製過三關、木製射擊滑雪板、桌上氣墊球、桌球等，適合一班朋友舉行派對又食又玩。豐盛冬季大餐以歐洲料理為主，包括傳統瑞士熱溶芝士拼盤配熟食冷肉拼盤和羊萵苣沙律、阿爾卑斯芝士烈酒火鍋、朱古力撻，讓食客充滿暖意，來一杯聖誕香料酒更添節日氣氛！
 

阿爾卑斯芝士烈酒火鍋

任飲法國瑞士紅白酒

侍酒師團隊精心挑選一系列法國和瑞士佳釀，提供三款餐酒配搭菜單：Piste Verte （每位$1,088）套餐包含菜單及各類汽水、果汁和氣泡茶。Piste Rouge（每位$1,388）提供無限量紅白酒及啤酒配搭冬季大餐。Piste Noire（每位$1,688）此尊貴套餐包括任添香檳、精選調酒及瑞士佳釀，搭配冬季大餐。

圖為去年快閃阿爾卑斯小木屋餐廳，格局溫暖。

大抽獎可贏8日瑞士之旅

最正當然是食客可以參加大抽獎，有機會贏取瑞士雙人豪華之旅，包括瑞士國際航空提供香港來回經濟艙機票、兩張頭等八日瑞士旅行通行證，以及在瑞士風光小鎮的頂級四、五星級酒店住宿。

參加大抽獎有機會贏取瑞士雙人豪華之旅，包括瑞士國際航空提供香港來回經濟艙機票、兩張頭等八日瑞士旅行通行證，以及在瑞士風光小鎮的頂級四、五星級酒店住宿。

Chalet des Alpes 阿爾卑斯小木屋

地址：中環蘇豪些利街18號
開放時間：
12月2日至1月15日逢星期二至日晚上6時起
聖誕節及翌日（12月25及26日）中午12時至下午3時開放午餐時段｜每位$1,088起
網上訂座現已開放（客人必須提前訂座及預付，未能接待現場候位）

