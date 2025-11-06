熱門搜尋:
生活
2025-11-06 19:00:00

雙11優惠2025｜UNIQLO雙11狂歡購 PUFFTECH薄外套首次限定/HEATTECH低至$49

UNIQLO今日起舉行一連7日「UNIQLO 11狂歡購」，多款人氣商品推出首次限定優惠，包括大熱的PUFFTECH薄背心與薄外套、王牌HEATTECH，均首次推出限定優惠。另外，UNIQLO再度攜手全球大熱IP，推出全新Sanrio characters UT 聯名系列，並將於117 日同步登場，為冬日衣櫥增添童趣活力。

限定價格入手秋冬服飾

近日天氣轉涼，正是添購秋冬服飾的最佳時機。「UNIQLO11狂歡購」精選多款秋冬男女裝及童裝單品，以限定價格入手PUFFTECH外套及背心，採用創新纖維技術，兼具輕盈與保暖特性，更配備防水功能可抵禦小雨。雙11帶來首次限定優惠價格PUFFTECH薄背心$249，是必入手的單品之一。

女裝 PUFFTECH 薄外套 [首次限定] $299、原價$399 女裝 PUFFTECH 薄背心$249、原價$299 男裝 PUFFTECH 薄背心 [首次限定] $249、原價$299

HEATTECH首次限定優惠

秋冬服飾少不了王牌的HEATTECH，今次有幾款都是首次限定優惠，包括男女裝HEATTECH圓領 T恤、HEATTECH棉質緊身褲及嬰幼兒HEATTECH棉質圓領T恤。UNIQLO的法蘭絨單品備有多種款式與顏色，百搭易襯，一直都是深受喜愛的大熱商品之一。

女裝 HEATTECH 圓領T恤 [首次限定] 限定價格 $79、原價 $99 男裝 HEATTECH 圓領T恤 [首次限定] 限定價格 $79、原價 $99 嬰幼兒 HEATTECH 棉質圓領 T 恤[首次限定] 限定價格 $49、原價 $59 女裝 繭型長褲 限定價格 $149、原價 $199 法蘭絨恤衫 [首次限定] 限定價格 $149、原價 $199

超衝擊價格 指定商品低至$39

UNIQLO11狂歡購」更精選多款商品以低至半價發售，包括男女通用法蘭絨寬版恤衫、女裝法蘭絨寬版恤衫、女裝Dry 運動窄身長裙、男女通用 牛仔寬版恤衫、童裝 Rugger Polo衫等。

女裝Dry運動窄身長裙 衝擊價格 $99、原價 $199 女裝/男女通用 法蘭絨寬版恤衫 衝擊價格 $99、原價 $199 磨毛半拉鏈衛衣 衝擊價格 $149、原價 $249 童裝Rugger Polo衫 衝擊價格 $79、原價 $129

Sanrio characters UT聯名系列 117日同步登場

UNIQLO宣佈將再次與Sanrio characters合作推出全新聯名系列，並將於「UNIQLO11狂歡購」首日117日同步推出。新系列以Sanrio角色和運動學院風為主題，推出女裝及童裝搖粒絨休閒套裝，結合Hello Kitty、玉桂狗等超人氣可愛角色與柔軟舒適的家居服，打造溫暖冬日居家服。系列更有HEATTECH襪子以及搖粒絨毛毯

Sanrio characters 休閒套裝 $299 Sanrio characters 休閒套裝 $299 Sanrio characters 搖粒絨休閒套裝 $199 Sanrio characters雙面搖粒絨毛毯 $149 Sanrio characters HEATTECH 襪子 $39

