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生活
2023-10-21 09:00:33

霉菌清潔丨牆身、天花板、洗手盆邊、浴簾、地板瓷磚罅發霉 漂白水處理方法

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霉菌清潔丨牆身、天花板、洗手盆邊、浴簾、地板瓷磚罅發霉處理方法

霉菌清潔丨牆身、天花板、洗手盆邊、浴簾、地板瓷磚罅發霉處理方法

香港天氣經常陰晴不定，霉菌（英文︰Mold）不斷滋長的日子又再度重臨，這實在令人煩惱不已。霉漬不止難看礙眼，更有機會引起過敏的細菌，黴菌，嚴重更會誘發呼吸系統疾病而死亡。因此，若發現霉菌或黴菌的出現，便應該立即清濕及處理，減低不斷蔓延的機會。

漂白劑除霉

除了可以用市面各式各樣除霉清潔劑外，其實漂白水都是其中一種有效抑制霉菌或黴菌的清潔劑。其主要成分是次氯酸鈉(Sodium hypochlorite)，能使微生物的蛋白質變質，有效殺滅細菌、真菌及病毒。而且價格廉宜，隨處有售，功能也多樣化。只要恰當地稀釋當中的濃度，便可成為家中消毒環境清潔的好幫手。

一般霉漬或黴菌多數出現在浴室、牆壁、洗手盆和浴缸邊等較為潮濕的地方。為了令大家清楚了解如何善用漂白水除霉，我們會以圖文並茂的方式，在洗手盆邊用沒有稀釋的漂白水除霉，以讓大家了解當中的細節和要留意的地方。同場加映漂白水清潔小貼士，為理想家居環境護航。

漂白劑去霉漬Smart Tips（消委會網站截圖） 漂白劑去霉漬Smart Tips（消委會網站截圖） 漂白劑去霉漬Smart Tips（消委會網站截圖）

漂白水對付洗手盆膠邊發霉

工具：漂白水/廚房紙或棉花/清潔膠手套

首先將廚房紙或棉花弄成條狀，舖在發霉的黑邊上。在廚房紙或棉花上淋上漂白水，直至全部位置的棉花或廚房都沾滿漂白水為止。表面只有黑點的膠邊，只需靜待一兩小時，如果情況嚴重便要讓漂白水鋪過夜，亦要按需要再補加漂白水，但一般情況下只需等三、四小時，已有不錯的效果。

夠鐘後掀起一角檢查，在效果滿意後，將廚房紙或棉花除去，再用清水冲洗和擦拭及抹乾。

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漂白水清除霉菌小貼士

浴簾

把浴簾浸透在稀釋了的稀釋了的漂白水中(比例約1 : 4)，隔夜浸透 ，再用清水過淨，放在日光下晾乾，會有煥然一新的感覺。

浴室用品

浴室的用品，如不幸有霉菌，可用器皿把用品浸透在已稀釋了的漂白水內(比例約1 : 6)，浸透數小時或隔夜 ，再用清水重覆過淨，再晾乾或風乾，霉菌便可消退。

把浴簾浸透在稀釋了的稀釋了的漂白水中清除霉菌（Getty Images/iStockphoto）

把浴簾浸透在稀釋了的稀釋了的漂白水中清除霉菌（Getty Images/iStockphoto）

牆壁

用稀釋了的漂白水(比例約1 : 3)清洗牆壁表面，用刷子沾上稀釋了的漂白水把霉漬擦拭，用清水過淨。如要徹底解決問題，需用漂白水去除霉菌後，再在曾有霉漬的地方髹上防霉乳膠漆。

地板瓷磚縫隙

用舊牙刷沾上稀釋了的漂白水(比例約1 : 5) ，擦拭瓷磚拼接縫隙，能有效地去除霉漬，並可以令地板上的白色縫隙重現。

用稀釋了的漂白水(比例約1 : 3)清洗牆壁表面，用刷子沾上稀釋了的漂白水把霉漬擦拭，用清水過淨

用稀釋了的漂白水(比例約1 : 3)清洗牆壁表面，用刷子沾上稀釋了的漂白水把霉漬擦拭，用清水過淨

漂白水禁忌

最後，必須要溫馨提示大家，使用漂白水時應要小心處理，因為漂白水當中的成分會對黏膜、皮膚及呼吸道有刺激性，而一遇熱和光便會分解，亦容易與其它物質產生化學反應，所以切忌胡亂混合來清潔。

不當地使用漂白水會影響其殺菌功能外，更會造成意外，對健康構成威脅。過量使用漂白水或使用濃度過高的漂白水，會產生有毒物質污染環境，破壞生態循環，所以請勿濫用。

原文刊登於Yahoo C9．達人

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