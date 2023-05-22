韓國旅遊｜韓國深度遊！慶州旅遊2日1夜行程推薦[美食篇] 必食拉絲芝士餅/傳統韓式刨冰

除了釜山和首爾外，其實韓國近郊亦有不少值得一去的地方，而慶州便是近年發展得不錯的旅遊地之一，特別適合抽2日1夜的時間來一場快閃旅行！以下就為大家推薦2日1夜慶州旅遊的美食行程，各種韓食、甜品及Cafe都包含在內，愛食之人絕對不要錯過！

慶州美食｜韓屋新派韓食：소향몽 Sohyangmong 到訪韓國當然少不了吃韓食，而隱藏在韓屋中的소향몽就屬於較為新派的韓食，以西式的擺盤方式來製作韓餐，其餐點以牛肉及麵食為主，亦有材料豐盛的煎餅，適合配上米酒食用。特別推薦當中的牛胸肉三合(차돌박이삼합)及生牛肉拌飯(육회비빔밥)，不但牛肉味道濃而不膩，而且餐點擺盤精緻特別，再加上兩種餐點都較難在香港吃到，難得到訪一定要一試！ 地址：경북 경주시 사정로57번길 16 1층 소향몽

慶州美食｜高分韓式排骨：황남두꺼비식당 Hwangnam Dukkeobi 韓式排骨通常都以燉煮的方法製作，因此大多都以燉煮的醬汁一較高下，而황남두꺼비식당在Naver評分就獲4.7/5之高，可見其排骨絕不簡單！餐廳主打的燉排骨(갈비찜)味道濃郁、肉質細嫩，再配搭雞髀菇、年糕、韓式粉絲等一起食用，口感及味道都特別豐富！除了燉排骨外，餐廳的生牛肉拌飯亦同樣是主打，擺盤方法特別吸睛，特別適合打卡之用，不過餐點的份量較大，建議最好按人數選擇適合的餐點。 地址：경북 경주시 포석로1050번길 16 두꺼비식당

慶州美食｜街頭拉絲芝士餅：10圜芝士餅 황금십원빵 在慶州最熱鬧的皇理團街(황리단길)中就有不少街頭小食，例如動物造型雪糕、牛油三文治、傳統慶州包等，但最受歡迎的便是10圜造型的黃金芝士餅。其製作方法與日本的鯛魚燒相似，在模具內倒入蛋漿後放入芝士，然後關上模具定型，取出後便會得到10圜造型的芝士餅！10圜芝士餅味道鹹中帶甜，撕開更呈拉絲狀，當作下午茶邊走邊吃剛剛好！ 地址：경북 경주시 포석로 1083 경주 황금십원빵

慶州美食｜傳統韓式刨冰：1894 사랑채 1894 Sarangchae 不少人都會在韓國旅遊是特意到大型連鎖店雪冰吃韓式刨冰，難得在慶州當然要一嘗較難在首爾吃到的傳統風味，而1894 Sarangchae(1894 사랑채)便是藏在韓屋內的甜品店，主打傳統韓式刨冰及糕點，其雪花紅豆刨冰(눈꽃팥빙수)不但灑上韓式刨冰獨有的黃豆粉，還加入紅豆糯米糕，令口感變得特別豐富，即使吃冰亦會感到飽足感。而另一款主打的糕點紅豆饅頭(팥물찐빵)則較難在首爾吃到，將紅豆漿倒在煙靭的蒸包上，口感獨特，甜而不膩，難得到慶州不妨一嚐吧！ 地址：경북 경주시 포석로1068번길 23

慶州美食｜孔劉天台Cafe：카페오하이 Cafe Ohi 其實慶州有不少餐廳都是主打在韓屋中，但連帶韓屋天台的則較少，而位於皇理團街(황리단길)中的카페오하이(Cafe Ohi)便是由一整間韓屋翻新而成，咖啡和甜點中規中矩，勝在可以在天台俯瞰整個慶州的景色，特別適合在天台渡過閑暇的午後。而Cafe Ohi之所以特別有名，其實是因為人氣演員孔劉曾經在其天台拍攝寫真，所以不少粉絲都特別慕名而來，大家亦不妨到訪拍攝與孔劉的同款相吧！ 地址：경북 경주시 포석로 1070