韓國紅葉｜首爾6個必去銀杏樹景點 【附地址+交通+開放時間+入場費用】

首爾銀杏樹｜德壽宮石牆路 덕수궁돌담길 如果想看一整片銀杏林路的話，德壽宮附近的石牆路便是不錯的選擇，全長一千多米的小路屬情侶漫步的熱點，秋季會滿地銀杏落葉，遇上風的話，還會看到「銀杏雨」，整個畫面特別浪漫。同時還可到石牆路旁的德壽宮參觀，宮內亦有紅葉及銀杏樹，與特色的傳統宮殿相映成趣。 地址：서울특별시 중구 세종대로19길 24 交通方式：地鐵1/2號線市廳站1號出口 開放時間：全年無休(自由出入區域) *封路除外 入場費：免費 韓國旅遊｜景福宮期間限定夜間開放 著韓服免費入場【附購票連結】

首爾銀杏樹｜國立古宮博物館 국립고궁박물관 比起博物館內的展覽，國立古宮博物館更有名的是博物館外的巨型銀杏樹，銀杏樹樹大根深，樹枝佈滿銀杏，外圍被石椅圍繞，可以一邊坐在樹下乘涼休息，一邊欣賞銀杏美景。而銀杏樹正後方便是以古宮為外貌的博物館，因此整個環境充滿傳統風情，特別推薦穿上韓服拍照留念。不過由於屬打卡熱點，而且免費入場，所以銀杏樹盛放時人群較多，建議最好趁着平日的早上前往。 地址：서울특별시 종로구 효자로 12 交通方式：地鐵3號線景福宮站5號出口 開放時間：10:00~18:00 入場費：免費 韓國旅遊｜盤點5間首爾必去日系Cafe 蜜瓜包／忌廉梳打／厚pancake 附中韓地址+交通！

首爾銀杏樹｜明倫堂 명륜당 位於成均館大學內的明倫堂屬韓國人必去的銀杏樹景點，雖然屬大學內的一座傳統講堂，但其銀杏樹因漂亮茂盛而被指定為第59號自然紀念物，因此不少韓國人會專門前往大學內欣賞和拍照。明倫堂的銀杏樹景點主要分為三部份，其一為講堂外中央區域的兩棵巨型銀杏樹，另外則為講堂旁邊及外圍的銀杏樹，建議可以坐在講堂外的石壆上與其合照，不過須注意人多的時候需要排隊才能拍照。而除了銀杏樹外，明倫堂還有紅葉供欣賞，整個環境由紅黃相間的樹葉及古色古香的講堂和石牆路組成，秋意便特別濃郁。 地址：서울특별시 종로구 명륜3가 6 交通方式：地鐵4號線惠化站4號出口 開放時間：09:00~18:00 入場費：免費 韓國旅遊｜IG Reels大熱！5款韓國便利店隱藏飲品Menu教學 必飲香蕉Latte／桃味Americano

首爾銀杏樹｜昌德宮 창덕궁 如果說景福宮屬紅葉宮殿，那麼昌德宮便可稱為銀杏葉宮殿，宮殿內的巨型銀杏樹足以令整個宮殿佈滿銀杏葉，無論是樹上或地面都被金黃色的銀杏葉包圍，整個畫面特別和諧，再配上紅色牆身的宮殿，秋意便更加明顯。而相較其他銀杏樹景點，由於昌德宮需要付入場費，因此前往的人流亦相對較少，不但可以慢慢欣賞，拍照的時候亦更加方便。 地址：서울특별시 종로구 율곡로 99 交通方式：地鐵3號線安國站3號出口 開放時間：(每週一為公休日) 10月09:00~18:00 (最後入場 17:00) 11月09:00~17:30 (最後入場 16:30) 入場費：3000韓圜 韓國旅遊｜麵包控必去！嚴選6間首爾特色麵包Cafe 牛角包/Bagel/鹽包/蝴蝶結包

首爾銀杏樹｜西村 서촌마을 西村為景福宮附近的韓屋村，時至今日已發展為小店結合韓屋的區域，當中以主街道的銀杏樹最為壯觀，道路兩側佈滿銀杏樹，因此亦可從不少小店中看到街道上銀杏樹的美景，可以一邊逛街，一邊欣賞道路旁的銀杏樹，而且西村的人流較德壽宮石牆路的人流少，拍照時亦不用擔心太多人在背景出現。 地址：서울특별시 종로구 필운대로 45 交通方式：地鐵3號線景福宮站2號出口 開放時間：全年無休(自由出入區域) *封路除外 入場費：免費 韓國旅遊｜小紅書大熱=中伏？ 實測5個小紅書推薦釜山景點 「小鎌倉」極照騙！