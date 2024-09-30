頭痛類型｜偏頭痛、壓力痛等5種常見原因+舒緩方法

不少人在日常生活中都會受頭痛所困擾，偏頭痛、壓力痛、三叉神經痛等到屬常見的頭痛類型，以下就盤點5種常見頭痛類型及舒緩方法，嘗試不依靠藥物告別各種頭痛！
頭痛類型｜偏頭痛
偏頭痛屬於常出現的頭痛類型，主要發生在投保的其中一則，大多數以額頭或兩邊太陽穴為主，而偏頭痛發作時間會有作嘔、嘔吐、畏光等不適。
偏頭痛發作有得預防
頭痛類型｜三叉神經痛(眼部區域)
如果眼部附近區域有頭痛感，有機會屬於三叉神經痛，疼痛的部位主要集中在眼框和額前。而三叉神經痛還有機會伴隨針刺感、燒灼感等，令人疼痛難耐，需要吃止痛藥才可。
頭痛類型｜竇性頭痛(鼻竇附近)
竇性頭痛多數發生在鼻竇附近，包括前額頭、鼻樑等，而這種頭痛亦會伴隨流鼻涕、耳朵脹痛、臉腫等。
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頭痛類型｜緊張性頭痛(眉弓上方)
處於緊張環境的話，可能會引起緊張性頭痛，而疼痛的部份為主要在兩側眉弓上方、頸部及後腦，通常都會帶有壓迫感和脹痛感，頭肩亦會比平常沉重。
頭痛類型｜聚集性頭痛(單邊眼眶)
聚集性頭痛其實屬於三叉神經頭痛的一種，通常會出現在單邊眼框、眼球後或太陽穴等位置
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舒緩方法｜多休息
引起頭痛的原因與休息不足息息相關，因此日常睡眠需要充足，但同時亦不要過多。如果突然出現頭痛症狀的話，可以找一個安靜的地方稍微小睡片刻，以幫助消除頭痛。
舒緩方法｜減少刺激性食物
如果有偏頭痛的情況出現，最好少吃刺激性的食物，例如油膩、辛辣等，同時亦需要盡量戒掉酒精，以清淡的飲食來改善頭痛情況。
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舒緩方法｜多運動
頭痛與頭腦處於緊張情況有關，因此多運動可以幫助頭腦放鬆。如果不喜歡運動，則可以選擇散步，一邊呼吸新鮮空氣，一邊觀看綠色植物來放鬆心情。
舒緩方法｜放鬆頸部
有時候頭痛可能與腦部供血不足有關，可以多放鬆頸部，晃動一下腦袋來讓腦部放鬆，舒緩頭部痛楚。