颱風桃芝 ｜打風同小朋友做咩好 6個家中活動消磨時間/增進親子關係

小朋友突然放風假當然開心，他們不小心就會玩電話玩得不停手。如果家長不想子女「電話放題」，可以準備一些小遊戲給小朋友，順道增進親子關係。以下6個活動適合颱風天氣時與小朋友在家玩！
1. 衣夾大變身
衣夾在家居中常見的物品之一，不但能夾住衣服，更加能變身成為小玩具，鍛煉小朋友的創意及想像力。不過家長與小朋友玩的時候要小心，不要被夾傷。此遊戲較適合幼稚園或以下年齡的小朋友玩。
材料：衣夾
玩法：玩法類似砌積木，用衣夾夾出不同的造型。
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2. 擲線遊戲
擲線遊戲玩法及準備材料一樣簡單，但很考驗家長和小朋友的策略及能否控制手指力度。
材料：桌子、硬幣
玩法：先在桌子一端貼上非透明的膠紙。玩家需在桌子另外一端彈走硬幣，能夠將硬幣彈至最貼近膠紙的玩家勝出。
如果想升級遊戲難度，可以在桌子上添加些障礙物。玩家需要先將障礙物彈走，才能將硬幣彈至膠紙附近。
3. 紙筆遊戲
紙筆遊戲算是最傳統簡單的遊戲。家長可以趁機會與小朋友介紹自己年少時玩的紙筆遊戲，讓小朋友認識父母年代的遊戲。
材料：紙筆
玩法：過三關、「太平天國」等
4. 估人物
估人物遊戲老少咸宜，可以一家大細一齊玩。要猜的人物可以是來自古今中外，甚至能夠幫助小朋友溫書，寓教於樂。
材料：紙筆及膠紙
玩法：玩家首先討論要猜的人物類別，然後各自在紙上寫上心水人名，再將寫有人名的紙張打亂，最後各自抽出紙張，張貼在自己額頭上，留意不要偷看自己抽到的人名。玩家之間輪流給提示，最快估到自己額頭貼的紙張上的人名為勝。如果小朋友未能認字或寫字，家長可以幫忙。
5. 收買佬
收買佬屬經典遊戲，可幫助小朋友認知及訓練團隊合作能力，促進親子關係。
玩法：主持講出指示，例如「我要兩隻襪」，玩家就要找出兩隻襪給主持。最快找到兩隻襪的玩家為勝。
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6. 桌遊Board Game
Board Game是時下不少年輕人愛玩的玩意。家長不妨與他們玩上一兩局，了解Board Game魅力之餘，還可以增進親子關係。三國殺及魔力橋等都屬於經典Board Game。如果家中沒有Board Game也不要緊，現時不少Board Game都推出網上版。