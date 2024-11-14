颱風桃芝｜打風同小朋友做咩好 6個家中活動消磨時間/增進親子關係

玩法：玩法類似砌積木，用衣夾夾出不同的造型。

衣夾在家居中常見的物品之一，不但能夾住衣服，更加能變身成為小玩具，鍛煉小朋友的創意及想像力。不過家長與小朋友玩的時候要小心，不要被夾傷。此遊戲較適合幼稚園或以下年齡的小朋友玩。

小朋友突然放風假當然開心，他們不小心就會玩電話玩得不停手。如果家長不想子女「電話放題」，可以準備一些小遊戲給小朋友，順道增進親子關係。以下6個活動適合颱風天氣時與小朋友在家玩！

2. 擲線遊戲

擲線遊戲玩法及準備材料一樣簡單，但很考驗家長和小朋友的策略及能否控制手指力度。

材料：桌子、硬幣

玩法：先在桌子一端貼上非透明的膠紙。玩家需在桌子另外一端彈走硬幣，能夠將硬幣彈至最貼近膠紙的玩家勝出。

如果想升級遊戲難度，可以在桌子上添加些障礙物。玩家需要先將障礙物彈走，才能將硬幣彈至膠紙附近。