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生活
2024-11-12 13:00:00

小一面試｜常見題目50條 附小組面試常見活動

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小一面試｜50條小一面試常問題目 附小組面試常見活動
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踏入11月，小一首輪面試進行得如火如荼，以下整理了10條小一面試必問題目，讓家長及小朋友練習對答，做好準備，順利入到心儀小學。 最後更有幼稚園校長親授面試貼士，為幼稚園面試作好全面準備。

小一入學首輪面試正進行得如火如荼。

小一面試題目｜自我介紹（am730製圖） 小一面試題目｜自我介紹（am730製圖）

小一面試題目｜自我介紹

  • 小朋友叫甚麼名字？ 
  • 今年幾多歲？ 
  • 家裡有甚麼人？ 
  • 就讀哪間幼稚園 
  • 平日最喜歡吃甚麼 
  • 你喜歡你的幼稚園嗎？為甚麼？ 
  • 你上學時最喜歡與哪個人一起玩？ 
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小一面試題目｜家庭生活（am730製圖） 小一面試題目｜家庭生活（am730製圖） 小一面試題目｜家庭生活（am730製圖）

小一面試題目｜家庭生活

  • 父母的工作是？ 
  • 父母叫甚麼名字？ 
  • 父母電話是？ 
  • 與甚麼人同住
  • 早上通常是誰叫你起床？
  • 平日是誰負責教你做功課？ 
  • 家中是誰幫你簽手冊？
  • 平日是如何上學？步行、乘搭公共交通工具還是私家車？ 
  • 放學後會做甚麼？ 
  • 放假時會做甚麼？ 
  • 父母放工後會與你做甚麼？
小一面試題目｜常識題（am730製圖） 小一面試題目｜常識題（am730製圖） 小一面試題目｜常識題（am730製圖） 小一面試題目｜常識題（am730製圖）

小一面試題目｜常識題

  • 一年有多少個月？ 
  • 一個月有多少日？ 
  • 一個星期有少日？ 
  • 乘坐交通工具時有甚麼事可以做？甚麼事不能做？ 
  • 中秋節有甚麼慶祝活動？ 
  • 農曆新年有甚麼慶祝活動？ 
  • 聖誕節有甚麼慶祝活動 
  • 可以在甚麼地方玩球類活動？ 
  • 如何保持個人衛生？ 
  • 紅色的士與綠色的士的分別？ 
  • 過海可以乘坐甚麼交通工具？
  • 過馬路時要注意甚麼？ 
小一面試題目｜情景題（am730製圖） 小一面試題目｜情景題（am730製圖） 小一面試題目｜情景題（am730製圖） 小一面試題目｜情景題（am730製圖）

小一面試題目｜情景題

  • 有緊急情況時，應該撥打哪個電話？ 
  • 如果有陌生人敲門，應該怎樣做？ 
  • 如果收到陌生人電話，應該怎樣做？ 
  • 發生火警應該要怎樣做？ 
  • 如果撿到$20，你會怎樣做
  • 如果你好想得到某件玩具，但父母不答應買，你會怎樣做？ 
  • 如果與父母走失，你會怎樣做？ 
  • 如果見到有同學哭，你會怎樣做？ 
  • 如果有陌生人請你吃糖，你會怎樣做？ 
  • 如果你不小心打碎東西，你會怎樣做？

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小一面試題目｜小組面試常見問題（am730製圖） 小一面試題目｜小組面試常見問題（am730製圖）

小一面試題目｜小組面試常見題目

  • 考生們舉手搶答，問題主要圍繞時事或常識，例如今屆特首是誰？美國總統是誰？農曆新年時會說甚麼恭賀說話？ 
  • 考生們一起畫畫閱讀，觀察他們之間的互動及反應 
  • 一起砌積木 
  • 玩拼圖遊戲 
  • 做手工或勞作 
  • 在眾人面前講故事 
  • 在眾人面前表演長處，例如是唱歌或跳舞等 
  • 用牙籤砌一幅圖畫 
  • 請小朋友畫一幅圖畫後介紹自己的作品 
  • 每組獲發圖片或文字卡，完成卡上的任務 

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