甜品食譜｜蘋果批、提子乾鬆餅、紅豆糯米餅等5款美味小食教學

在家閒時總會心癢癢想吃零食，不如嘗試自己製作吧！以下就教大家製作蘋果批、提子乾鬆餅、紅豆糯米餅等5款懶人迷你甜品，每一款都是一口一樂趣。臨近聖誕節，更是100分的派對食物，一於趁著閒時製作吧！！

甜品食譜｜懶人一口蘋果批

大部分蘋果批的尺寸都較大，較難當作零食食用。但自己製作蘋果批就可以「一口」的尺寸製作，而且餅皮不用自己製作，省卻不少時間和程序，特別適合懶人製作！

一口蘋果批材料：手抓餅餅皮 2片、蘋果 2個、牛油 10g砂糖 30g、鷹粟粉 少許、雞蛋 1隻、黑芝麻 少許

一口蘋果批做法

1.準備兩個蘋果，洗淨後去皮切成小塊備用。

2.牛油放入鑊中以小火融化，放入蘋果繼續以小火翻炒，倒入砂糖翻炒至蘋果變軟。

3.鷹粟粉加少量水攪拌，加至鑊中翻炒至濃稠狀。

4.手抓餅解凍，切成4份扇形模樣，放入蘋果粒折疊。

5.用叉封邊，壓緊後在表面刷上蛋液。

6.撒上黑芝麻裝飾，放入預熱好的焗爐以200度焗15分鐘即可。