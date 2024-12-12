甜品食譜｜蘋果批、提子乾鬆餅、紅豆糯米餅等5款美味小食教學

在家閒時總會心癢癢想吃零食，不如嘗試自己製作吧！以下就教大家製作蘋果批、提子乾鬆餅、紅豆糯米餅等5款懶人迷你甜品，每一款都是一口一樂趣。臨近聖誕節，更是100分的派對食物，一於趁著閒時製作吧！！
甜品食譜｜懶人一口蘋果批
大部分蘋果批的尺寸都較大，較難當作零食食用。但自己製作蘋果批就可以「一口」的尺寸製作，而且餅皮不用自己製作，省卻不少時間和程序，特別適合懶人製作！
一口蘋果批材料：手抓餅餅皮 2片、蘋果 2個、牛油 10g砂糖 30g、鷹粟粉 少許、雞蛋 1隻、黑芝麻 少許
一口蘋果批做法
1.準備兩個蘋果，洗淨後去皮切成小塊備用。
2.牛油放入鑊中以小火融化，放入蘋果繼續以小火翻炒，倒入砂糖翻炒至蘋果變軟。
3.鷹粟粉加少量水攪拌，加至鑊中翻炒至濃稠狀。
4.手抓餅解凍，切成4份扇形模樣，放入蘋果粒折疊。
5.用叉封邊，壓緊後在表面刷上蛋液。
6.撒上黑芝麻裝飾，放入預熱好的焗爐以200度焗15分鐘即可。
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甜品食譜｜抹茶空氣感朱古力
一般市面上售賣的朱古力口感都較結實，而這款朱古力就以空氣感取勝，每一口充滿入口即溶的感覺！而製作方法並不困難，只需按教學時間製作就完成。
抹茶空氣感朱古力材料：白朱古力100g、牛油 5g、淡忌廉 60g、抹茶粉3g、可可粉 適量
抹茶空氣感朱古力做法
1.白朱古力隔熱水溶化攪拌，加入融化的牛油繼續攪拌均勻。
2.淡忌廉加熱至周邊冒小泡，分兩次加入朱古力中攪拌均勻。
3.再加入抹茶粉攪拌均勻，蓋上保鮮紙放入冰箱冷藏30分鐘。
4.冷藏好後拿出迅速攪拌100下，攪拌至拉起呈小尖狀態。
5.裝入擠花袋中，擠成小圓，放入冰箱冷藏30分鐘。
6.冷藏後拿出搓成小球，裏上一層可可粉即可。
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甜品食譜｜提子乾鬆餅
最近香港似乎掀起一股鬆餅（Scones，又稱司康）熱潮，但其實自己在家製作也可以！雖然過程較其他甜品繁複，但成品絕對會令人一試愛上！不過鬆餅較適合熱食，所以有剩下的話，下次記得翻熱後才食用。
提子乾鬆餅材料：牛油 50g、糖粉 25g、蛋黃 1個、低筋麵粉 200g、酵母 2g、牛奶 50mL、提子乾 30g、蛋黃液 適量
提子乾鬆餅做法
1.牛油軟化至能按下手指印 ，加入糖粉打發均匀。
2.分兩次加入蛋黃液打發，篩入低筋麵粉，再放入酵母粉。
3.倒入牛奶攪拌成團，加入提子乾揉成團狀。
4.將麵團擀成厚片，用模具壓出形狀。
5.放在焗盤上後，在麵團刷上蛋黃液。
6.放入預熱好的焗爐，以180度焗20分鐘即可。
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甜品食譜｜紅豆糯米餅
如果家裡沒有焗爐，除了朱古力外，還可以製作這款中式甜點－－紅豆糯米餅！口感軟糯，味道清甜，而且製作方法極簡單，閒時在家用30分鐘就能完成！
紅豆糯米餅材料：糯米粉 150g、暖水 130mL、蜜豆 適量、食用油 少許
紅豆糯米餅做法
1.糯米粉加暖水攪拌成團狀，再用手分成30g一份，揉成團再壓扁。
2.包入適量蜜豆，再繼續揉圓後輕輕壓扁。
3.熱鑊中刷油，放入糯米餅，以小火煎至兩面金黃即可。
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甜品食譜｜芝士香蕉脆脆
喜歡咸甜滋味的話，不妨製作這款芝士香蕉脆脆吧！外脆內軟之餘，芝士融化後還有拉絲效果，絕對會一口接一口地吃不停！
芝士香蕉脆脆材料：方包 4片、香蕉 1根、馬蘇里拉芝士 適量、雞蛋 1個、黑芝麻 少許
芝士香蕉脆脆做法
1.方包去皮，用擀麵杖擀薄，從中間切成兩半。
2.香蕉壓成泥狀，放一匙香蕉泥在麵包的一邊。
3.再放入馬蘇里拉芝士，周圍刷上蛋液後折疊起來。
4.用叉子封邊，表面刷上雞蛋液，再撒上黑芝麻。
5.放入預熱好的焗爐，以180度焗15分鐘即可。