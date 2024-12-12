紅豆沙薑汁撞奶芝麻糊燉鮮奶 及腐竹糖水等甜品食譜秋冬必飲！

踏入秋冬，溫度開始下降，大家都開始多喝熱飲。其中中式糖水就是熱門的選擇，不但能暖胃，更可以達到滋陰養生的效果。以下為大家整理5款簡易養生糖水食譜，包括紅豆沙、薑汁撞奶、芝麻糊、燉鮮奶、腐竹糖水，在家都可以簡單弄到！

糖水食譜｜薑汁撞奶 其中一個最經典的糖水就是薑汁撞奶（英文Ginger juice milk curd）！老薑是冬天必備禦寒食物，而薑汁撞奶更能達到暖胃驅寒的作用。材料方面非常簡單，在家自製方便快捷！ 薑汁撞奶材料及做法：薑 1隻、牛奶 200亳升、糖 3湯匙 將老薑磨成蓉，然後再壓出薑汁。 將牛奶和糖倒進鍋裡，然後加熱至80度左右。（牛奶最好使用全脂奶） 加熱的過程要不斷攪拌以免燒焦。 將煮好的牛奶倒進薑汁裡。 上蓋然後待5至10分鐘，牛奶凝固後即可食用。

糖水食譜｜芝麻糊 街外糖水舖一碗芝麻糊（英文black sesame soup）都要20多元，在家中自製不但便宜，而且更可以無限任添。而芝麻亦有護膚美髮的功效，所需的材料都非常簡單，廚房新手都可以做到。 芝麻糊材料及做法：黑芝麻 110g、白米 20g、水 800毫升、冰糖 適量 浸泡白米至4小時或以上，同時炒香黑芝麻至變色即可。 將黑芝麻、白米及水倒入攪拌機，攪拌至糊狀備用。 將芝麻糊過篩，然後倒進鍋裡，添合冰糖加熱。 紅棗薑茶、冰糖銀耳焗雪梨、紅豆薏米水等冬天補身養生必備

糖水食譜｜陳皮紅豆沙 紅豆沙（英文 Red bean soup）可是另一款經典中式糖水，尤其是在酒樓或飲宴都非常常見。除了普通紅豆沙之外，不少糖水舖亦有加入蓮子、百合等材料。大家在家製造的時候可以選出加入不同材料，令紅豆沙變得更足料。 陳皮紅豆沙材料及做法：紅豆 300克、冰糖 半塊、陳皮 1/4塊、清水 1200毫升 先將紅豆洗淨，然後用清水將陳皮及紅豆浸泡過夜。 煮沸清水後倒入紅豆及陳皮，用中火煮約1小時。 撈起部分紅豆，放在篩裡壓出沙，再倒回鍋裡加入冰糖 再煮半小時即可。 中式糖水食譜｜蓮子百合綠豆沙、紅豆薏米水等5款養生美顏糖水推薦

糖水食譜｜腐竹雞蛋糖水 腐竹雞蛋糖水（英文 Eggs and Beancurd Sweet Soup）所需的材料較以上的糖水多，雖然步驟看似複雜，但只需要做好事前的材料準備，就可以輕鬆煮出香滑的糖水！ 腐竹雞蛋糖水材料及做法：白果 10粒、腐竹 2塊、雞蛋 3隻、水 800毫升、冰糖 適量 先將白果去皮，浸泡在熱水去皮，再去掉芯，腐竹泡軟備用。 將雞蛋烚熟去殼備用。 煮沸清水後倒入白果及腐竹，以中火煲30分鐘。 待腐竹煮至軟爛後，加入冰糖及雞蛋再煮5分鐘即可。 暖心暖胃糖水(附低卡滋潤糖水食譜)

糖水食譜｜桂圓桃膠燉鮮奶 桃膠可說是女士恩物，不但養顏，更有助排便，因此成為不少糖水舖的熱門必點。加入紅棗、桂圓及牛奶，令美白養顏功效更上一層樓，而且更幫助睡眠，女生們一定要把桂圓桃膠燉鮮奶（Stewed peach gum with fresh milk）學起來。 桂圓桃膠燉鮮奶材料及做法：桃膠 10g、水 適量、枸杞 10g、紅棗 3-4顆、牛奶 100ml、冰糖 10-20g、桂圓 5g 將桃膠洗淨後泡水至少8小時，泡發後再將雜質洗乾淨。 將桃膠倒入燉盅，倒水至一半滿。 再加入枸杞、紅棗及桂圓，燉煮40分鐘。 再將冰糖及牛奶倒入，煮5分鐘即可。 糖尿病｜自製糖水更健康 豆腐花含糖量最低