中秋節2024｜月餅與茶配搭6款推薦 消滯不傷胃唔怕滯！

臨近中秋節，家中便開始出現各種月餅，而月餅最佳的配搭便是配上濃郁清新的茶飲，以消除月餅的油膩。以下就為大家介紹6款月餅與茶的配搭，不同月餅配上不同茶飲會有不同的效果，大家不妨在吃月餅的時候沖上一壺合適的茶飲吧！

鹹蛋蓮蓉月餅+大紅袍 說到中秋當然少不了最傳統的廣式蓮蓉月餅，無論是普通蓮蓉或是白蓮蓉，單黃或是雙黃，任何配搭都是由鹹蛋的鹹香與砂質，以及香甜和細膩的蓮蓉混合而成，最適合配上半發酵製成的大紅袍。大紅袍的最大特徵便是香氣馥郁，帶有蘭花香，與鹹香甜美的鹹蛋蓮蓉月餅相輔相成，承托出餡料的豐富細膩口感，達到完美的平衡，相互配搭食用一流！

五仁月餅+ 小青柑普洱茶 除了鹹蛋蓮蓉月餅外，另一款傳統月餅便是充滿堅果香的五仁月餅。五仁月餅由花生仁、芝麻仁、核桃仁、杏仁和瓜子仁製成，甜度適中，不愛甜的人士亦可接受，由於由五種堅果製成，唔因此帶有濃郁的果仁香氣，一般都是長輩們比較喜歡。 而為了配搭果仁的香氣，小青柑普洱茶便是不錯的選擇，小青柑普洱茶帶有柑橘果香，比一般的普洱茶更清香，可以將五仁月餅的堅果香烘托出來，不但不會奪走月餅的風味，而且可以令月餅的香氣更上一層樓，實屬不錯的配搭。

流心奶黃月餅+烏龍茶 流心奶黃月餅屬近年最流行的月餅之一，吃過的人都會愛上其厚實濃郁的奶黃香氣，加熱後更是突顯其流心效果，多重口感，鹹甜濃郁。 不過多吃的話難免會感到油膩，因此最好配上濃郁的烏龍茶，令兩種濃郁風格的食品互相補拙，既可降低月餅的油膩，也可帶出月餅的奶香。