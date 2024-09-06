人氣蛋糕網店Miss Marble 自創玩味痰罐/迷魂湯煲/M巾生日蛋糕

IG擁有8.6萬位粉絲的人氣蛋糕網店Miss Marble，向來走創意大膽路線，繼去年特創白切雞蛋糕、曾為Ivy@COLLAR設計代言M巾包裝立體蛋糕，近期又自創多款搞笑注目生日蛋糕，最玩味用懷舊中國風痰罐盛載蛋糕，又有靈感源自何伯何太的不鏽綱煲迷魂湯蛋糕，壽星仔女生日收到應該會笑爆嘴！

示愛表白蛋糕

網店的蛋糕款式分不同主題系列，有愛情、燒味、便便等。愛情主題最「玩嘢」首選迷湯煲蛋糕，不鏽綱煲模仿何太絕招迷魂湯水，內裡其實是流心戚風蛋糕。最新款式有戀愛腦蛋糕，模擬人腦剖開一半配上「瞓醒未」句子；最甜蜜的款式是蛋糕綴上多個心心圖案，面層放了情侶單頭照片的字條，拉開字條二人變成頭貼頭嘴對嘴，展示表白字句，很有心思。用懷舊娘爆痰罐盛載的蛋糕亦都可配上壽星仔女的圖片，爆笑度甚高，不過有保守網民覺得痰罐令人反胃。

便便蛋糕挑戰食慾

燒味系列蛋糕除了豉油雞，又有麻皮燒豬、泛光澤的燒鵝，做得頗神似。相對便便主題蛋糕比較「瘋狂」，意境分別有Ｑ版馬桶、鮮花插牛糞、廁紙卷，便便像真度高，挑戰大家食慾！由於造型玩味，吸引不少網民查詢，大多數送給玩得的朋友仔，整蠱朋友。不過亦有網民感到反感，覺得肉酸，提不起胃口進食，又質疑便便能不能食落肚。店方表示馬桶的便便是用糖製成，可安心食用。

11款口味低糖戚風蛋糕

據網店表示主打戚風蛋糕，由高級低筋麵粉、蛋、糖、菜油製成，蛋糕濕潤、柔軟蓬鬆有空氣感，配上澎湃流心吉士醬。蛋糕有多達11款口味供客人自選，如比利時72%特濃朱古力、金莎朱古力、Twinnings伯爵茶、伊藤園抹茶牛奶、港式檸檬茶、粒粒芒果、海鹽芝士奶蓋等，全部低糖烘焙。大家有沒有膽量挑戰痰罐、便便蛋糕呢?

Miss Marble

網店:[email protected]

查詢電話:55775038

門市地址:荔枝角青山道682號潮流工貿中心1805室

備註:蛋糕專人送上門約$100，地區不包括離島及偏遠地區。

