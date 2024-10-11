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飲食
2024-10-11 17:00:00

千両冬之食彩新餐目 鱈場蟹鍋\活北寄貝刺身\馬糞海膽紅蟹壽司飯

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「冬之食彩」新餐目挑選日本時令生蠔、馬糞海膽、北海道直送的北寄貝、帆立貝和鱈場蟹，製作極上旨味料理。

「冬之食彩」新餐目挑選日本時令生蠔、馬糞海膽、北海道直送的北寄貝、帆立貝和鱈場蟹，製作極上旨味料理。

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踏入秋冬，日本海產當造肥美，千両趁勢推出「冬之食彩」全新餐目，挑選日本時令生蠔、馬糞海膽、北海道直送的北寄貝、帆立貝和鱈場蟹，製作極上旨味料理，將日本的海洋風味帶來本地。
 

馬糞海膽紅蟹迷你壽司飯 $88件 當造馬糞海膽飽滿甘甜，入口即溶化，搭配三文魚子、深海紅蟹肉，滿載海洋鮮味。 日本時令活蠔 $58隻 蠔肉飽滿滑溜，滿滿海洋鮮甜氣息。 北海道產活北寄貝壽司及裙邊軍艦 $32客 貝肉細嫩，甘甜鮮美；裙邊爽口。 北海道產活北寄貝刺身$62客 北海道原隻北寄貝肉質厚實，裙邊爽脆，喞青檸汁更突出具類的鮮爽特質。

海洋鮮味澎湃


由即日起至12月15日，千両全線分店供應「冬之食彩」一系列頂級刺身壽司，包括北海道產活北寄貝刺身、活北寄貝壽司及裙邊軍艦、日本時令活生蠔，以及馬糞海膽紅蟹迷你壽司飯。一口吃下甘甜軟滑的馬糞海膽、鮮甜細嫩的紅蟹肉及爆汁三文魚子，海洋鮮味份外澎湃。活北寄貝特別爽彈鮮味強；活蠔也肥美飽滿。

最有暖意的鱈場蟹鍋，湯汁吸收了蟹的鮮甜精華及蔬菜豆腐的清甜，感覺窩心。牛油燒北海道產活帆立貝圓潤飽滿，加上牛油及蛋白鹽炙燒，香味更加濃郁。炙燒北海道活帆立貝壽司將帆立貝切成格紋，塗上琉球醬油再輕輕炙燒，放上鹹香黑魚籽，令原本清淡的貝肉味道更豐富、更具層次感。

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鱈場蟹鍋 $158客 鱈場蟹肉鮮甜細嫩，伴上水菜、旺菜、冬菇、豆腐，湯汁吸收了蟹和蔬菜的鮮味，溫暖滿足。 牛油燒北海道產活帆立貝 $58客 貝肉圓潤飽滿，加上牛油及蛋白鹽炙燒，令風味更加濃郁。 炙燒北海道產活帆立貝壽司 $32件 將帆立貝切成格仔紋，塗上琉球醬油，輕輕炙燒，放上鹹香黑魚籽，味道與口感均具層次感。

特撰唎酒體驗再度回歸


由即日起至12月31日亦推出第四輪限定清酒及甜品餐目，主打出產自山梨縣，以日本名水百選白州之水釀造的三大七賢清酒，提供三杯約45ml的清酒供客人淺嘗。先嘗柔和的七賢絹の味純米大吟釀，再細味甘辛有致，散發優雅果香的七賢風凛美山純米，最後來一杯秋季限定、經過半年低溫靜置而滿載清新韻味的七賢純米酒冷卸，搭配壽司刺身更帶出旨味。甜品新作焦糖布甸配呍呢嗱雪糕，布甸絲滑奶香濃厚，焦糖薄脆濃郁。
 

焦糖布甸配呍呢嗱雪糕$48客 布甸絲滑奶香濃厚，焦糖薄脆濃郁。 七賢絹の味純米大吟釀 $168/300ml 口感柔和絲滑鮮美，散發水果般的芳香，風格優雅餘韻清爽。 七賢風凛美山純米 $155/300ml 清酒口感輕盈俐落，淡麗中帶辛口，有桃子果醬的香氣，餘韻釋放燕麥和堅果的香味。 七賢純米酒冷卸 $168/300ml 春季釀製，口感柔順圓潤，果香清新，極配旨味料理。 特撰唎酒體驗 $78/三杯 包括三杯約45ml的清酒，先試七賢絹の味純米大吟釀，然後細味七賢風凛美山純米，最後享受七賢純米酒冷卸。

千両全線分店供應

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