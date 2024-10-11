千両冬之食彩新餐目 鱈場蟹鍋\活北寄貝刺身\馬糞海膽紅蟹壽司飯

「冬之食彩」新餐目挑選日本時令生蠔、馬糞海膽、北海道直送的北寄貝、帆立貝和鱈場蟹，製作極上旨味料理。

踏入秋冬，日本海產當造肥美，千両趁勢推出「冬之食彩」全新餐目，挑選日本時令生蠔、馬糞海膽、北海道直送的北寄貝、帆立貝和鱈場蟹，製作極上旨味料理，將日本的海洋風味帶來本地。

海洋鮮味澎湃



由即日起至12月15日，千両全線分店供應「冬之食彩」一系列頂級刺身壽司，包括北海道產活北寄貝刺身、活北寄貝壽司及裙邊軍艦、日本時令活生蠔，以及馬糞海膽紅蟹迷你壽司飯。一口吃下甘甜軟滑的馬糞海膽、鮮甜細嫩的紅蟹肉及爆汁三文魚子，海洋鮮味份外澎湃。活北寄貝特別爽彈鮮味強；活蠔也肥美飽滿。

最有暖意的鱈場蟹鍋，湯汁吸收了蟹的鮮甜精華及蔬菜豆腐的清甜，感覺窩心。牛油燒北海道產活帆立貝圓潤飽滿，加上牛油及蛋白鹽炙燒，香味更加濃郁。炙燒北海道活帆立貝壽司將帆立貝切成格紋，塗上琉球醬油再輕輕炙燒，放上鹹香黑魚籽，令原本清淡的貝肉味道更豐富、更具層次感。