味美道來｜黃竹坑生記食家 恩愛夫妻檔共營36載 最正沙爹牛麵 每日限量椒鹽肉排飯

黃竹坑一直被人稱為美食沙漠，但其實南朗山熟食市場中隱藏了不少物廉價美的小店，當中更有一間被街坊稱為擁有最正宗沙爹牛麵的生記食家。老闆何偉生今年已經70歲，但仍然每天和67歲的太太楊綺華清晨3時起床工作，除了是因一眾街坊欣賞他們的岀品，更因為這小檔口是他們一手一腳築成的理想廚房。

街坊：最正沙爹牛麵 生記麵家的沙爹牛麵一直以早前爆紅的大光麵製作，只因其沒有味粉，可中和濃郁的沙爹牛。加上麵餅是即叫即煮，能保持麵質爽口彈牙。「附近多工程，所以嘢食一定要大份，用大光麵亦因佢食落特別飽肚。」事頭婆在旁笑著補充。除了麵的份量多，牛肉亦是每日即醃，碗碗都有數十塊，十分足料。「有來自荃灣嘅客人話，係佢吃最正嘅沙爹牛麵，所以個個星期都來。」老闆更無私分享調製沙爹的心得，甚至同場其他熟食檔來詢問秘訣，他也直說：「其實都冇乜特別，最緊要落少少咖哩粉落去。」

每日限量椒鹽肉排飯 另一名物則是椒鹽肉排飯，比起坊間以乾炸的方法處理椒鹽，生記則以加入喼汁的古法來製造。「喼汁嘅酸味可以中和豬扒嘅油膩感，食落去就外脆內多汁。」老闆娘更補充因為椒鹽肉排是即叫即炸的關係，需等15分鐘，但仍有不少食客願意等待。「可能佢哋覺得喺岀面揾唔到咁嘅味道。」老闆自豪地說便到廚房即製了一碟讓我們品嘗。一碟只售40元的椒鹽肉排飯，卻有足足9大塊的肉排，毫不計較成本。老闆娘卻笑言：「賺幾千就得啦，呢度啲租咁平。」

舉案齊眉大半生 雖說一位負責廚房，一位負責樓面，但老闆每次看見老闆娘要搬搬抬抬時便會岀來幫忙，又經常問她會否肚餓，需否煮些東西她吃。而老闆娘看到他的手袖掉落時，雖口上笑他「咧啡」，但已為他貼心挽起。說起過往，老闆娘滿足表示自己沒有嫁錯人，一開始父母不看好他們這段婚姻，更說若不開心不要回娘家哭訴。「但係咁多年佢都好錫我，講咩佢都聽，仲俾晒啲錢我管。」老闆娘的幸福不言而喻。

最愛鐵騎遊 兩人的相識經過亦十分有趣，老闆娘更大膽認愛，表示是自己追求老闆的。「當初我成日經過佢間舖，見佢喺到整電單車，咁我又鍾意揸車，咪撩下佢講嘢。」老闆則在一旁靜靜聽著。「本來我同佢日日揸電單車返嚟，不過之後冇得泊車就冇了。」老闆娘自豪地說。兩人每天便一起上班，一起下班，互相扶持，慢慢就走過大半生。談及對未來有可期望時，老闆便搶先答：「希望同佢再揸電單車，去多幾個地方旅行啦。」