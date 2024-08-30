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飲食
2024-08-30 00:00:00

大閘蟹公乸分別｜分清金黃蟹黃和透白蟹膏

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大閘蟹公乸分別｜分清金黃蟹黃和透白蟹膏（am730製圖）

大閘蟹公乸分別｜分清金黃蟹黃和透白蟹膏（am730製圖）

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中秋節將至，秋意亦漸濃，差不多是時候是品嚐甘甜鮮味的大閘蟹季節了。很多大閘蟹（大閘蟹英文︰Hairy Crab/Chinese Mitten Crab）新手，興高采烈走到了像老三陽這類賣大閘蟹的老店前，看到凍櫃內多款不同斤兩和價格的公蟹母蟹，一定會感到頭昏腦脹。今次一於簡單說明一下蟹公和蟹乸的分別吧！

蟹季來臨 忌食鰓、腸、蟹心

大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖）

如何分辨蟹公和蟹乸？

民間常說「九月圓臍十月尖」，「圓臍」意指肚身較圓大的母蟹，反之肚身形狀尖長的便是公蟹，雌雄兩者肉質和味道各有所長。

大閘蟹食蟹乸定食蟹公好？

每逢農曆九月就是最當造的時候，母蟹蟹黃最多，蒸熟後翻開蟹殼，金黃色的蟹黃多得滿瀉，而且入口滿腔甘甜，這般滋味一試難忘。到了農曆十月，便輪到公蟹當造，這時的公蟹體型豐滿，肥美肉厚，加上自身獨有的白膏（蟹膏），香味濃郁，與母蟹各有千秋。

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大閘蟹公乸分別｜雌性大閘蟹的蟹黃，其實是體內的卵巢和消化腺。（網絡圖片） 大閘蟹公乸分別｜雄性大閘蟹透白色的蟹膏，又被稱為白膏。

大閘蟹分清金黃蟹黃和透白蟹膏

蟹乸蟹黃為卵巢

相信一眾大閘蟹迷最追捧的，定必是蟹殼底下的滋味，不過大家又到底知不知蟹黃和蟹膏兩者的分別呢？母蟹獨有的蟹黃，其實是母蟹體內的卵巢和消化腺，口感甘香豐腴，質感似雞蛋黃，當中含豐富膠原蛋白、鈣、磷等元素，當然也包括膽固醇，所以切記別吃過量！

公蟹蟹膏為精囊

公蟹方面，透白色的蟹膏又被稱為白膏，是公蟹的精囊、精液和內臟集成的濃稠物，包含豐富蛋白質，蒸熟後會變成乳白色，口感黏稠，但同樣富有濃厚鮮味。仍然覺得選擇困難？一於每款各一吧！

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大閘蟹公乸分別｜雄性大閘蟹體型豐滿，肥美肉厚。 大閘蟹公乸分別｜差不多是時候可以品嚐甘甜鮮味的大閘蟹了！

薑跟紫蘇葉驅大閘蟹寒氣

此外，大家在購買大閘蟹時，不少地方都會附送薑和紫蘇葉，全因大閘蟹屬寒涼，薑和紫蘇葉可以隔走寒氣，只要將薑和紫蘇葉放入水煮，化成水蒸氣融入大閘蟹。當水滾時，便可以將大閘蟹反轉再蒸，將美味可口的蟹油不會流走。

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