超人氣即撈海鮮火鍋放題店千海水產荃灣分店今日(11月11日)開業，午市放題新張優惠同九龍灣店一樣，平日價錢最平$258可以食足四小時！正午12時門口已大排長龍等入座，全場迅速爆滿。據知午市及晚市放題網上訂座火速一星期爆滿，只餘5pm入座及9pm後入座有少量空位。店方每場會預留少部分(約30-40個座位供walk in客)，大家網上訂不到位可以試下walk in！

任食10款活海鮮

荃灣分店一樣設置大型魚缸，養著10款活海鮮，包括三點蟹、大連鮑魚、大頭蝦、基圍蝦、泰國草蝦、青口、花甲、沙白、白蜆及美國貝。海產主要來自國內，客人即撈即打邊爐。客人撈了鮑魚後，可交由店員清洗；替客人將三點蟹切半，方便客人進食。

荃灣店的自助火鍋配料及熟食選擇及款式均一樣，總數過百款。依然有生蠔吧，取3+級台山生蠔，大隻頗厚肉。必食海產配料還有花膠、刺參。除了海鮮之外，美國牛肩胛片及澳洲M5和牛都可以任點任食!火鍋湯底一樣有10款口味，海鮮成分有海膽濃湯鍋及龍蝦頭鍋；重口味的有喇沙海鮮鍋；滋補系列有人參雞鍋或藥膳雞鍋。

自助餐桌的熱葷有羊腩煲、口水雞、汁煮小龍蝦、大頭蝦及點心。廚師推介的鵝肝多士、燒香草羊鞍、川味燒鮮蠔、蒲燒鰻魚、鹽燒牛舌，則即點即煮，食盡回本到極。自助甜品及飲品區款式超多，甜品不乏Häagen-Dazs馬卡龍口味杯裝雪糕，又有自助軟雪糕機。飲品酒類不少，清酒、梅酒、白酒、燒酎甚至Hoegaarden生啤都有。整體任食任飲款式勁多！