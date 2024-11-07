新店關注組｜千海水產荃灣分店11月11日試業｜最平$258任食四小時即撈海鮮火鍋放題

以過萬呎即撈海鮮火鍋放題作招徠的大喜屋集團新副線千海水產，自10月27日於九龍灣開業以來，每日下午1時、晚上7時15分入座時段均爆場，訂位要等到12月中，現時只剩午市12時及9時後入座時段才有位。好消息是荃灣分店如無意外即將於11月11日晚市試業，而午市新張優惠同九龍灣店一樣，平日價錢最平$258可以食足四小時，謹記優惠直至11月30日為止。

任食10款活海鮮



據知荃灣分店的面積比過萬呎九龍灣店還要大，一樣設置大型魚缸，養著10款活海鮮，包括三點蟹、大連鮑魚、大頭蝦、基圍蝦、泰國草蝦、青口、花甲、沙白、白蜆及美國貝。海產主要來自國內，客人即撈即打邊爐。客人撈了鮑魚後，可交由店員清洗；替客人將三點蟹切半，方便客人進食。

荃灣店的自助火鍋配料及熟食選擇及款式均一樣，總數過百款。依然有生蠔吧，取3+級台山生蠔，大隻頗厚肉。必食海產配料還有花膠、刺參。除了海鮮之外，美國牛肩胛片及澳洲M5和牛都可以任點任食!火鍋湯底一樣有10款口味，海鮮成分有海膽濃湯鍋及龍蝦頭鍋；重口味的有喇沙海鮮鍋；滋補系列有人參雞鍋或藥膳雞鍋。